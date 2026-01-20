SAT cobrará impuestos a los futbolistas que jueguen en México en el Mundial 2026

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) cobrará impuestos durante el Mundial 2026, que se llevará a cabo entre México, Canadá y Estados Unidos, a los futbolistas que jueguen en territorio azteca del 11 de junio al 19 de julio de este año.

El medio de comunicación El Universal, señala que los deportistas extranjeros deberán pagar el 25 % del Impuesto sobre la Renta (ISR), mientras que los mexicanos tendrán que cubrirlo en su totalidad (100 por ciento), esto de acuerdo con el reglamento del SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026.

Es decir, aquellos jugadores que participen en los partidos que se lleven a cabo en México deberán pagar los impuestos correspondientes a los ingresos que perciban en sus respectivas selecciones como remuneraciones y premios (‘primas’) en las tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

IMPUESTOS A JUGADORES

El impuesto se genera sobre:

- La remuneración base por participar en el Mundial.

- Los premios en metálico pagados por asociaciones miembro de la FIFA.

Por lo que no se trata de una medida extraordinaria o ‘exclusiva’ para la Copa del Mundo de este año, sino que es la aplicación de la legislación fiscal vigente al contemplar este tipo de casos en eventos deportivos.

La tasa general aplicable será sobre el ingreso bruto, sin posibilidad de deducciones, al tratarse de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México.

Por lo que el cálculo y entero del ISR deberá realizarse: directamente por el jugador, o a través de un representante fiscal en México, a más tardar el 19 de agosto de 2026.

DIFERENCIAS ENTRE 1970, 1986 Y 2026

A diferencia de los Mundiales anteriores, en 1970 y 1986, cuenta con un marco jurídico más robusto, incluyendo reglas claras de residencia fiscal, gravamen a extranjeros, amplia red de tratados internacionales y mayores mecanismos de fiscalización.

Es la primera vez en la historia de los Mundiales en México que se cobrará impuestos a futbolistas, ya que el país cuenta con un marco jurídico estricto en cuento a la residencia fiscal, gravamen específico a extranjeros, una amplia red de tratados internacionales y mayores mecanismos de fiscalización.

Por lo que, en los pasados torneos en tierras aztecas no existía un esquema tributario claro para los jugadores extranjeros. A lo que el SAT lo establece con criterios de proporcionalidad, autocálculo y fechas definidas de pago.

CONFIRMADOS | ASÍ SE JUGARÁN LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL EN MÉXICO (FECHAS Y SEDES)

- Grupo A: México vs Sudáfrica | Fecha: 11 de junio | Sede: Estadio CDMX.

- Corea del Sur vs Repechaje UEFA | Fecha 11 de junio | Sede: Estadio Guadalajara.

- Grupo F: (donde lidera Países Bajos) Repechaje UEFA vs Túnez | Fecha: 14 de junio | Sede: Estadio Monterrey (BBVA).

- Grupo K (que lidera Portugal) Uzbekistán vs Colombia | Fecha: 17 de junio | Sede: Estadio Ciudad de México.

- Grupo A: México vs Corea del Sur | Fecha: 18 de junio | Sede: Estadio Guadalajara.

- Grupo F Túnez vs Japón | Fecha: 20 de junio | Sede: Estadio Monterrey.

- Grupo K: Colombia vs Repechaje Intercontinental | Fecha: 23 de junio | Sede: Estadio Guadalajara.

- Grupo A: México vs Repechaje UEFA | Fecha: 24 de junio | Sede: Estadio CDMX.

- Grupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur | Fecha: 24 de junio | Sede: Estadio Monterrey.

- Grupo H (donde lidera España) Uruguay vs España | Fecha: 26 de junio | Sede: Estadio Guadalajara.

- 1F vs 2C | Fecha: 29 de junio | Sede: Estadio Monterrey.

- Dieciseisavos de final | Fecha: 30 de junio | Sede Estadio CDMX.

- Octavos de final | Fecha 5 de julio | Sede: Estadio CDMX

