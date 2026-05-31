Onda Tropical #3 ocasionará lluvias intensas al sur de México para el domingo, según Conagua

Este domingo 31 de mayo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el sur y sureste mexicano, interactuando con la onda tropical número 3, al sur de Guerrero, y con canales de baja presión sobre la península de Yucatán, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en Guerrero (este y sur), Oaxaca (norte, noroeste y oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (este), Campeche (este, oeste y sur), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur); muy fuertes en Veracruz (centro); además de chubascos y lluvias fuertes en estados del centro y oriente del territorio nacional. Por otra parte, una línea seca sobre el norte del territorio mexicano, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con un canal de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente de México.

Los chubascos y lluvias de fuertes a intensas, podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio nacional, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro y sur), Colima (este y sur), Michoacán (norte y suroeste), Guerrero (oeste y sur), Oaxaca (sureste) y Chiapas (centro); finalizando a partir de este día en Morelos.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros, además de parcialmente nuboso y lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros a parcialmente nuboso. La temperatura máxima será de 31 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros a parcialmente nuboso con intervalos de lluvia moderada y tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 38 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros, tormenta seca y lluvia débil a parcialmente nuboso. La temperatura máxima será de 37 °C, mientras que la mínima será de 24 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros a parcialmente nuboso a soleado. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 23 °C.

LLUVIA Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y sur), Oaxaca (norte, noroeste y oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (este), Campeche (este, oeste y sur), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y centro), Zacatecas (centro y sur), San Luis Potosí (oeste), Morelos (este y sur), Jalisco (sur), Michoacán (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste) y Colima (norte y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México. Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

TEMPERATURAS Máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Colima (este), Michoacán (suroeste) y Guerrero (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Chihuahua, Durango y Coahuila. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras: Zacatecas y San Luis Potosí. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL? Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo. Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América. La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta. El fenómeno natural tiene forma de V intertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados. Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS? Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones: - Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas. - Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga. - Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed. - Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15. - No realizar actividades bajo el sol. - Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos.

Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

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