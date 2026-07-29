Paso a paso para recupera tu saldo a favor por devolución automática del SAT antes del 31 de julio

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recordado una fecha importante para los contribuyentes que tengan saldo a favor en su declaración anual. Después de esta fecha, las personas estarán obligadas a presentar su devolución de forma completamente manual.

HASTA CUÁNDO TIENEN LOS CONTRIBUYENTES De acuerdo con el SAT, los contribuyentes mexicanos tiene hasta el 31 de julio para presentar y acceder a la devolución automática en caso de tener saldo a favor en la declaración anual del 2025. Pero al vencerse la fecha, estarán obligadas a presentar la devolución mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED) de forma manual. La Miscelánea Fiscal 2026 en el capítulo 2.3.2 establece que las personas que presenten su declaración anual antes del 31 de julio podrán acceder al Sistema Automático de Devoluciones. Aunque para cumplir con sus obligaciones, los contribuyentes deberán: - Presentar la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior, en este caso la del año 2025, en el portal del SAT;

- Ingresar los 18 dígitos de la cuenta CLABE bancaria a la que desean que llegue la devolución que debe estar al nombre del contribuyente. Pero de acuerdo con el saldo a favor, el contribuyente deberá solicitar la devolución con e.firma o contraseña de acuerdo con los márgenes de tu saldo a favor: - Si es de $10 mil 001 pesos a $150 mil pesos, usa la e.firma o la e.firma portable;

- Si es igual o menor a $10 mil pesos, puedes usar tu contraseña. Puede hacerse en la sección de “Declaración Anual de Personas”, en el apartado de “Determinación” y en “Devolución”

PASOS PARA LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA Si todavía no llega la fecha límite, puedes solicitar tu devolución automática de la siguiente manera: - Ingresa al portal del SAT con tu RFC y contraseña o e.firma;

- Presenta tu Declaración Anual y revisa que los ingresos, retenciones, deducciones personales y demás información precargada sean correctos;

- Verifica que exista un saldo a favor y registra o confirma tu CLABE bancaria a tu nombre para recibir el depósito;

- Envía la declaración, si cumples con los requisitos del Sistema Automático de Devoluciones (SAD), no necesitas presentar una solicitud adicional;

- Consulta el estatus de la devolución en el portal del SAT;

- Si la devolución automática no procede, puedes solicitar el saldo a favor mediante el FED

¿QUIÉNES NO PUEDEN PEDIR AL SAT SU DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA? Se establece que no está permitido que reciban su devolución de forma automática a las siguientes personas que: - Hayan obtenido ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión;

- Su saldo a favor sea superior a 150 mil pesos;

- Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos al año inmediato anterior

- Presenten solicitud de devolución vía FED;

- Presenten la declaración anual normal o complementaria, no habiendo elegido opción de devolución;

- No se le haya emitido y notificado la resolución que determina que emiten falsos comprobantes fiscales.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA OBTENER TU SALDO A FAVOR Con el fin de obtener el monto favorable durante la Declaración Anual deberá seguir algunas recomendaciones: - Presenta tu Declaración Anual dentro del plazo del Sistema Automático de Devoluciones del SAT;

- Verifica que tu CLABE bancaria sea correcta y activa a nombre del contribuyente;

- Verifica que la información precargada en tu declaración sea correcta;

- Conserva los CFDI que respalden tus deducciones personales;

- No modifiques la CLABE bancaria después de presentar la declaración, salvo que sea estrictamente necesario y así evitar retrasos en el depósito.

- Consulta el estado de la devolución en el portal del SAT, puedes dar seguimiento al trámite desde el apartado “Consulta tu devolución automática”;

- Si la devolución automática no procede, presenta el FED;

- Y mantén actualizado tu Buzón Tributario, así como tus medios de contacto.

CLAVES PARA ENTENDER TU DECLARACIÓN El resultado de la Declaración Anual depende de múltiples factores, desde el nivel de ingresos hasta el uso de deducciones personales autorizadas por la ley. Entre los elementos que pueden influir destacan: • Deducciones personales • Retenciones de ISR • Ingresos adicionales Comprender estos aspectos permite interpretar mejor el resultado fiscal y anticipar si se tendrá un saldo a favor o en contra.