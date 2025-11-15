Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’

/ 15 noviembre 2025
    Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’
    Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez. /FOTO: ESPECIAL
    Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez. /FOTO: ESPECIAL

En Palizada, Campeche, encabezó la entrega y anunció que el próximo año se destinarán 800 mil millones de pesos a los programas sociales para personas adultas

CDMX.- Desde el municipio de Palizada, en el estado de Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de apoyos del programa Pensión Mujeres Bienestar dirigida a mujeres de 60 años o más, particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez.

Durante el evento realizado en las canchas de basquetbol Revolución, Sheinbaum aseguró que “este año nos ha ido bien y estoy segura de que el que viene nos va a ir mejor”. Acompañada por la gobernadora Layda Sansores, así como por las dirigentes Ariadna Montiel y Citlalli Hernández y el presidente nacional de su partido, Mario Delgado, reafirmó su compromiso con las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Lo mandaron matar!’: abuela de Carlos Manzo acusa a Morena y apunta a Leonel Godoy

La mandataria federal sostuvo que para este año se destinarán 800 mil millones de pesos a los programas de Bienestar, los cuales incluyen pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, apoyos a jefas de familia, becas y otros subsidios sociales.

Al hablar directamente a las beneficiarias, Sheinbaum manifestó que el programa no solo implica un recurso económico, sino que busca reconocer la dignidad, autonomía y tranquilidad de las mujeres. “Tenemos que valorar lo que han hecho”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a ‘El Kiko’, jefe de ‘Los Malportados’, ligado a homicidios y narcomenudeo

El acto en Palizada se convierte en un componente clave de la política social de la 4T en Campeche, donde la presencia federal refuerza el vínculo con los programas prioritarios del Gobierno de México. Las autoridades apuntan a que esta nueva etapa consolide la cobertura de las pensiones y amplíe su impacto en los hogares que más lo requieren.

Con este tipo de giras, la administración federal busca mantener visibilidad regional y reforzar la narrativa de que “nos va a ir mejor” afrontando los retos de empleo, salud y bienestar. La promesa de Sheinbaum de mejorar el próximo año pone sobre la mesa el desafío de que los recursos lleguen de modo oportuno y con calidad.

La gobernadora Layda Sansores respaldó el enfoque del programa y reiteró su disposición para coordinar las entregas y asegurar que las beneficiarias en toda la entidad logren acceder a los apoyos. El acto concluyó con un llamado al empoderamiento económico y social de las mujeres adultas en Campeche. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

