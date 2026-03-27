Piden donar cabello humano para limpiar playas mexicanas tras derrame de petróleo

Los 630 kilómetros de costa afectada por el derrame de petróleo en el Golfo de México está preocupando a los mexicanos y mexicanas, no sólo a los habitantes de las zonas afectadas por el hidrocarburo. Ante la emergencia climática, activistas y colectivos han lanzado una iniciativa en la que muchos podrán participar para evitar que el hidrocarburo se expanda y poder limpiar los mares de afectados, esto gracias a una malla absorbente con cabello humano.

LIMPIAR EL MAR CON CABELLO HUMANO Mariana Menchaca, licenciada en Ecología Marina y activista originaria de Acapulco, Guerrero explicó para el medio de comunicación El Universal que el proyecto de limpieza del mar con cabello humano surgió ante la necesidad de retener los restos de hidrocarburos dejados por embarcaciones afectadas tras el huracán Otis en 2023. La activista acapulqueña detalló que el cabello humano tiene la capacidad de absorber aceites, además de ofrecer una ventaja frente a materiales sintéticos y dispersantes químicos utilizados por la industria petrolera: es biodegradable. La propiedad del cabello humano en la limpieza de hidrocarburos dijo, ha sido respaldada por estudios, incluidos algunos difundidos por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, en español), en los que, tras una filtración con el pelo, el agua contaminada redujo significativamente su contenido de crudo. Menchaca señaló para el medio que la respuesta ciudadana ha sido clave, ya que personas de distintas zonas comenzaron a donar cabello para elaborar mallas o tiras capaces de sorber el combustible. En promedio, explicó, un kilo de cabello puede retener hasta ocho litros de hidrocarburo. A partir de la urgencia por actuar en pro del medio ambiente , lo que empezó hace tres años con el desastre natural por el huracán Otis, ahora también puede ayudar a las playas de Veracruz. La activista indicó que el primer paso fue convocar a la población a donar, así como enseñar el proceso adecuado para fabricar las tiras y desechar correctamente el material una vez saturado, evitando así mayores daños al ecosistema. Aunque hasta ahora se trata de una iniciativa ciudadana; sin embargo, buscan sumar a organizaciones y autoridades para ampliar el alcance de estas acciones. Hizo un llamado a la conciencia ambiental, ya que “debemos cuidar el planeta; dependemos de él, formamos parte de este ecosistema y su salud impacta directamente en la nuestra y en la de quienes queremos”.

UNETE A LA RECOLECCIÓN, ¿DÓNDE PUEDO DONAR CABELLO? La Asociación Civil Ayudado Patitas, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, dedicada a ayudar a los animales en situación de calle, decidó lanzar una iniciativa para la recolección de cabello con el fin de evitar que el derrame de petróleo en el litoral del Golfo de México se extienda, así como materiales que les permitan seguir realizando labores de limpieza en playas y lagunas contaminadas.

Ayudado Patitas ha abierto diversos centro de acopio en al menos siete estados del país: Puebla

- Av. 5 de mayo norte #54D (Star TV) en Zacapoaxtla con horario de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a sábado;

- Parque Juárez del 28 de marzo al 1 de abril de las 4:00 a 7:00 pm;

- Cerro Rojo (3 Sur 355 en la colonia Centro) de Tehuacán de 10 am a 8:00 pm;

- Chess Barber Studio, calle 5 Norte #212, Zona Centro de Tehuacán, de lunes a sábado de 9:00 am a 7:30 pm y domingo de 9:00 am a 3:00 pm;

- Privada Emanuel #1 colonia Atoluca en Teziutlén, los lunes, martes, jueves y viernes de 5:00 a 8:00 pm. Jalisco

- Alamo Industrial, Avenida Cañas #3250 Bodega 24 en Guadalajara, de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm;

- Calle Pedro Moreni #581, Colonia Zapopan Centro, en Zapopan, de lunes a viernes de 9:30 am a 5:00 pm y sábado de 9:00 am a 1:00 pm. Yucatán

- Calle 37 y 28A #589C en Mérida. Quintana roo

- SM 69, M6, Lote 18, Calle 33 Norte en Cancún de lunes a domingo de 8:00 am a 3:00 pm. CDMX

- Calle Pétalo 66 colonia Reloj de martes de las 6:00 am a las 9:00 am y luego de 12:00 a 7:00 pm;

- Parque Tezozómoc en la alcaldía Azcapotzalco, de 4:00 a 6:00 pm del 25 al 27 y el 28 de marzo de 8:00 a 10:00 am;

- Calle 1558 #41 Colonia San Juan de Aragón VI en alcaldía Gustavo A. Madero de lunes a viernes de 9:00 am a 8:00 pm. Guanajuato

- Calle Dinastía #416, Real Providencia (Xilonen Salón) en León;

- Alameda #40, Zona Centro de Guanajuato (Chilacariño), de 10:00 am a 2:00 pm;

- Calle Calixto #6A, Zona Centro de Guanajuato (Sublifoto Estudio y Quetzali SPA), de 10:00 am a 6:00 pm;

- Circuito José Antonio Rojas #56 en Guanajuto, de 11:00 am a 7:00 pm;

- Plaza Turín local 7 en Guanajuato, de lunes a sábado de 5:00 a 9:00 am;

- Calle Rayón #420 en San Luis Paz de lunes a viernes de 10:00 am a 5:30 pm. Edomex

- Calle Ciclamores #90, colonia La Perla Mar en Nezahualcóyotl de jueves a viernes de 10:00 am a 8:00 pm. Tlaxcala

- Boutique Gorilla’s Paradise, avenida Domingo Arenas #1 en Zacatelco, de viernes a domingo de 11:00 am a 8:00 pm. Veracruz

- Barbería Barba Roja en calle V. Carranza #66 en Xalapa de lunes a viernes de 11:00 a 8:00 pm, el sábado 11:00 am a 6:00 pm;

- Salón Bane Oz, calle Oaxaca #4C colonia inmecafe ánimas en Xalapa, lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm;

-Namaspet centro de belleza canino profesional en la calle Montes de Xalapa #745 en la colonia Mártires de Chicago en Xalapa, los sábados de 10:00 am a 6:00 pm;

- Calle Insurgentes #31 Zona Centro en Xalapa (Mong Mong Dog Grooming & Care), de lunes a sábado de 9:30 am a 7:00 pm;

- Calle Ignacio Zaragoza en Mecayapan de 10:00 am a 5:00 pm;

- Calle Malpica #1509 en la colonia Benito Juárez Norte en Coatzacoalcos;

- Salón Rojo París, calle democracia #2402 colonia Benito Juárez Norte en Coatzacoalcos;

- Casino Palace, calle Nicolás Bravo #1601 en Coatzacoalcos, de 9:00 am a 9:00 pm;

- Calle Fernando Gutiérrez Barrios #6 en Chinameca y Oteapan de lunes a viernes de 4:00 pm a 10:00 pm;

- Calle Juan de la Barrera #27 Colonia Plan de Ayala en Boca del Río;

- Oficina Regiduria Sexta Ayuntamineto de Poza Rica de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm;

- Fisiosimes, calle Aldama #3 en Coatepec, de lunes a viernes de 10:00 am a 2:00 pm y 4:00 pm a 8:00pm, así como sábado de 11:00 am a 7:00 pm;

- Valeria de Casa Ecológica, calle 9 #336 en Huatusco de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm;

- Barbería Big Barbers, calle Francisco I. Madero S/N, enfrente de mecánico El Paisa en Ixhuatlán, de lunes a viernes de 12:00 pm a 9:00 am hasta el 16 de mayo. Hidalgo

- Rinconadas de Villarreal (Caseta) Calle Villa Diamante en Pachuca, de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm;

- Calle El Mejay S/N en Chilcuautla (Grupo Almajar), de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm;

- Caseta de vigilancia de Privada Palermo Fraccionamiento Florencia en Tizayuca, de 9:00 a 7:00 pm;

- Calle Ignacio López Rayón #303 en Tulancingo, de 10:00 am a 4:00 pm;

- Calle del Moral #8, Colonia El Paraíso en Tulancingo, de 8:30 am a 8:30 pm. Nuevo León

- Calle Nueva Inglaterra 4325, Colonia Residencial Lincoln en Monterrey de lunes a viernes de 4:30 a 9:00 pm;

- Avenida Cuauhtémoc Sur #464 en Monterrey;

- Calle Plutarco Elías Valles #728A en San Pedro Garza García de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm. Aguascalientes

- Calle Sinaloa 530 (BZR MEN), Fraccionamiento Pirámides de 1:00 a 7:00 pm de lunes a sábado. Oaxaca:

- Calle Mariano Matamoros #404 de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm. Querétaro:

- Avenida Plan de San Luis #6061 de miércoles a domingo de 11:00 am a 7:00 pm. Tabasco

- Parque Central de Comalcalco, los sábados a las 4:00 pm;

- Parque la Choca en Villahermosa, los sábados y domingos a las 4:00 pm. Tamaulipas

- Calle 9 y 10 Quintana Roo #860 en Ciudad Victoria de 9:00 a 7:00 pm. San Luis Potosí:

- Prolongación Albino García #1000-D en San Luis Potosí capital de 9:00 a 6:00 pm;

- Calle Zenón Fernández #826 en San Luis Potosí capital de lunes a viernes de 2:00 a 5:00 pm;

- Calle Josefa Ortiz de Domínguez #6 en Matlapa de lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm.

¿CÓMO DONAR CABELLO Y QUÉ MÁS PUEDES DONAR? La asociación pidió que el cabello que se puede utilizar debe ser limpio y seco, sin importar si esta teñido o tuvo procesos capilares. Solicitan que los donativos no deben ser sucios o con restos de basura. Asimismo, mencionan que los pelos de mascota también pueden ser utilizados teniendo en cuenta los mismos cuidados que con el de persona. La asociación reitera que no hay fecha límite de recepción de cualquiera de los donativos, por lo que su objetivo es recaudar la mayor ayuda posible. Ayudado Patitas también reiteró que los insumos para la comunidad “El Pescador” en Pajapan, Veracruz también son necesarios para ayudar a la comunidad que ha realizado labores de limpieza desde el 2 de marzo. La organización acepta productos de primera necesidad: - Frijol;

- Arroz;

- Leche;

- Café;

- Aceite;

- Papel Higiénico;

- Artículos de limpieza;

- Sopa;

- Jabón;

- Atún enlatado. También se puede apoyar con la donación de materiales para la limpieza: - Palas;

- Rastrillos;

- Mascarillas de gas orgánicas;

- Trajes de protección EPI;

- Botas industriales;

- Guantes industriales;

- Medias de nylon;

- Mallas de yute;

- Red de arpillera Todas la ayuda a excepción del cabello, puede ser donado desde cualquier parte del país a través de su listado de Amazon, el que se puede encontrar en sus páginas oficiales. Reiteran que Ayudado Patitas no recibe dinero en efectivo, por lo que piden no caer en estafas. Con estas acciones, esperan contribuir a la limpieza de una de las zonas más afectadas por el contaminante, dejando a familias sin trabajo y dañando al medio ambiente.

DERRAME DE HIDROCARBURO El primero de marzo fue reportado el derrame de hidrocarburos en las costas de Veracruz afectado más de 630 kilómetros de línea costera, de acuerdo con la organización Greenpeace México. La Secretaria de Marina informó que hay tres fuentes del origen del contaminante: - Un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos;

- Emanaciones naturales de chapopoteras cerca del puerto de Coatzacoalcos;

- Emanaciones naturales de chapopoteras a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche Greenpeace ha advertido que el derrame podría dejar afectaciones graves a los ecosistemas, así como pérdidas y posibles afectaciones a la salud, a las comunidades, cooperativas y familias pesqueras.

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