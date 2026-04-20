Rezago en primaria: llegan a 5º sin sumar; Kumon advierte ‘década perdida’ tras la pandemia

CDMX.- Niños y niñas que cursan cuarto y quinto grado de primaria no saben sumar ni restar correctamente, lo que evidencia el rezago educativo que arrastran estudiantes de nivel básico en México y América Latina, de acuerdo con diagnósticos del Instituto Kumon. La institución atribuyó la situación a los efectos que dejó la pandemia de COVID-19 en la región, al señalar que, a cinco años de su inicio, el deterioro académico no se ha revertido y se mantiene un rezago generalizado entre los alumnos.

Luis Chiba Ramayoni, vicepresidente senior del Instituto Kumon para México y Centroamérica y director ejecutivo para Sudamérica, advirtió que la región enfrenta “una crisis educativa alarmante” y sostuvo que, si no se atiende, podría derivar en una década perdida. Durante el evento Conexiones, celebrado en Monterrey, Nuevo León, el directivo explicó que la implementación apresurada de clases virtuales provocó que muchos estudiantes no continuaran con su aprendizaje y acumulen atrasos en habilidades fundamentales.

“Hemos aplicado miles de pruebas de diagnóstico en todo el país y con base en esos resultados hemos cuantificado que hay un atraso de cuatro a cinco ciclos escolares. Hay alumnos que llegan a cuarto o quinto grado y no saben sumar bien ni pueden restar, y hay alumnos de tercero que no pueden leer o no comprenden lo que leen”, detalló.

Chiba Ramayoni señaló que el rezago puede tener consecuencias a largo plazo, al anticipar que en un periodo de 10 a 15 años podría registrarse una merma en el número de profesionistas y en el capital humano del país, con efectos en la competitividad global de México.

En ese contexto, planteó la necesidad de una estrategia conjunta entre autoridades, padres de familia e instituciones privadas para revertir el atraso educativo, que, según el diagnóstico, alcanza hasta cinco ciclos escolares en materias como matemáticas, lectura e inglés; también mencionó herramientas como Kumon Connect, una plataforma digital para realizar ejercicios y evaluar avances en tiempo real. De acuerdo con indicadores de la Unesco sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de Calidad), se reportó que la tasa de adolescentes fuera de la educación primaria en México no ha mostrado avances y persisten problemas de conectividad y acceso a dispositivos; además, datos del Inegi refieren que siete de cada 10 escuelas públicas carecen de internet o computadoras para uso estudiantil, lo que agrava el rezago.

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