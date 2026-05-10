Prevalecerá onda de calor en 23 estados de México... pero, por frente frío #50, se prevé viento y lluvias fuertes

Para el domingo 10 de mayo, el Día de las Madres, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte del territorio nacional, manteniéndose la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte) y Yucatán (oeste), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por otra parte, el nuevo Frente Frío #50 se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de la República Mexicana e interaccionará con una línea seca, con inestabilidad atmosférica y con la corriente en chorro subtropical, lo que generará rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (sur) y Tamaulipas (sur), además de chubascos con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte); y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua.

Finalmente, canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, oriente y sureste del país, aunados al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; puntuales fuertes en Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Chiapas; chubascos en Zacatecas, Michoacán y Tabasco; y lluvias aisladas en zonas de Durango, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Quintana Roo.

ALERTAN POR LLUVIAS INTENSAS ESTE DOMINGO Y LUNES Ante el pronóstico de lluvias intensas durante este domingo 10 y el lunes 11 de mayo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México alertó este sábado a la población de la vertiente del golfo de México y la región centro-oriente del país, a implementar medidas de prevención. Esto luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el domingo 10 de mayo se esperan lluvias de hasta 75 milímetros (mm) en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Mientras que para el lunes 11 de mayo, la intensidad aumentará en el norte de Veracruz, Hidalgo y Puebla, con acumulaciones de hasta 250 mm. De acuerdo con el SMN, “se prevén precipitaciones superiores a la habitual en un periodo corto”, por lo que este volumen de lluvia puede saturar el suelo y los drenajes, incrementando la posibilidad de encharcamientos urbanos, el aumento rápido en los niveles de ríos y el reblandecimiento de terrenos en zonas serranas.

Ante ese escenario, la CNPC exhortó a la población de estas regiones a limpiar azoteas y desazolvar coladeras en sus hogares para evitar inundaciones domésticas, además de mantener libres de obstáculos los pasos naturales de agua, cunetas y bajadas pluviales. También dijo que es importante retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua, así como verificar las instalaciones eléctricas que puedan estar expuestas al agua. La institución recordó que una de las medidas de seguridad básicas es contar con una mochila de emergencia con documentos importantes en bolsas de plástico, además de una linterna, un radio de pilas y un botiquín de primeros auxilios. Y dijo a la población que si se habita cerca de ríos o cauces, se debe vigilar el aumento de los niveles de agua, mientras que durante la tormenta se debe evitar transitar por zonas bajas o calles con pendientes pronunciadas, y bajo ninguna circunstancia se debe cruzar a pie o en vehículo corrientes de agua, ya que la fuerza del caudal es impredecible y puede poner en riesgo la vida.

FRENTE FRÍO #50 El lunes 11 de mayo, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste del territorio nacional y con divergencia en altura, originando lluvias puntuales torrenciales en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro, lluvias muy fuertes en Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, lluvias fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Chiapas, así como chubascos en Tabasco. La masa de aire frío asociada al frente generará rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. El martes 12 de mayo, el frente frío se extenderá sobre la región media del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y con divergencia en altura, propiciando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además de la Mesa Central; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

El miércoles 13 de mayo, el sistema frontal adquirirá características de estacionario en el oriente del golfo de México, dejando de afectar al territorio mexicano. A su vez, la masa de aire frío asociada empezará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas. Durante el periodo de pronóstico, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (centro y oeste), finalizando a partir del lunes en Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 32 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros a parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 36 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 35 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 38 °C, mientras que la mínima será de 23 °C.

LLUVIAS Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (centro, este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sur), Puebla (norte, este y sur), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte y oeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte, noreste y este), Guerrero (norte y este) y Chiapas (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Michoacán y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Quintana Roo.

TEMPERATURAS Máximas mayores a 45 °C: Sonora (este) y Sinaloa (norte y centro). Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí (sur), Nayarit (norte), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste). Máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Jalisco (norte y oeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noreste), Puebla (norte y suroeste), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo (oeste). Máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes. Mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos: Chihuahua (norte) y Coahuila (norte y noreste). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas; y con tolvaneras en Sonora y Jalisco. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1. ¿QUÉ ES Y CÓMO PREPARAR UNA MOCHILA DE LA VIDA? Ante cualquier desastre natural o siniestro que no se pueden llegar a predecir y toma por sorpresa a los mexicanos, es importante estar preparados con una mochila con documentos personales y objetos de primera necesidad. Esta mochila de emergencia, conocida como ‘mochila de la vida’, es preparada en casa con artículos esenciales y suficientes para las 72 horas posteriores al fenómeno. Esta mochila se puede adaptar a cualquier tipo de emergencia y las necesidades de su portador: niñas, niños, adultos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Estos son los artículos necesarios en tu ‘mochila de la vida’ - Alimentos no perecederos y agua embotellada

- Encendedor o cerillos

- Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

- Artículos personales de higiene

- Dos o tres cambios de ropa

- Ropa abrigadora

- Botiquín de primeros auxilios

- Medicinas

- Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

- Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

- Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

- Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

- Artículos de uso femenino

- Silbato

- Kit de herramientas

- Copia de las llaves de tu casa

- Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas. ¡Recuerda! Guarda tu mochila en un lugar de fácil acceso o puede optar por tener una en tu automóvil o lugar de trabajo.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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