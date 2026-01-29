CDMX registra 107 casos confirmados de sarampión y refuerza cercos epidemiológicos ante brote comunitario

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, confirmó la cifra en entrevista con El Sol de México : “Tenemos al día de ayer 107 casos de sarampión confirmados y de esos 84 están activos” , subrayó.

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias han reforzado los cercos epidemiológicos y las campañas de vacunación para evitar una mayor propagación del virus.

La Ciudad de México suma 107 casos confirmados de sarampión, de los cuales 84 se mantienen activos, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud capitalina ( Sedesa ). Los principales focos del brote se concentran en las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, aunque también se han registrado contagios en Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

SE DESATA BROTE COMUNITARIO DE SARAMPIÓN EN CDMX: 89% DE LAS PERSONAS NO ESTABAN VACUNADAS

Gasman Zylbermann explicó que durante varias semanas la capital mantuvo un número reducido de contagios, hasta que se presentó un brote comunitario. En entrevista con MILENIO, detalló el comportamiento del virus en los últimos meses:

“Durante mucho tiempo, casi 13 semanas, tuvimos seis casos de sarampión. Después tuvimos este brote comunitario en Álvaro Obregón y toda la temporada de diciembre, cuando hubo muchas visitas y desplazamientos. Y una cosa que es muy importante es que el 89 por ciento de las personas que han tenido sarampión no estaban vacunadas”.

Las autoridades sanitarias consideran que el aumento de movilidad durante la temporada decembrina influyó en la propagación del virus, al registrarse un mayor flujo de personas provenientes de otros estados y países.

ADULTOS JÓVENES, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS POR EL SARAMPIÓN

Contrario a la percepción de que el sarampión afecta principalmente a la infancia, la mayoría de los casos confirmados en la capital se concentra en adultos de entre 25 y 44 años, así como en niñas y niños que no cuentan con esquemas completos de vacunación, de acuerdo con información difundida por MILENIO.

La secretaria de Salud capitalina señaló que una parte importante de los contagios corresponde a personas adultas jóvenes, quienes con frecuencia no conservan su cartilla de vacunación o desconocen si cuentan con el esquema completo.

“Muchos jóvenes adultos ya no saben si su esquema está completo; por eso insistimos en que se vacunen”, indicó la funcionaria.

INTENSIFICAN VACUNACIÓN Y REFUERZAN CERCOS SANITARIOS

Ante el repunte de casos, que el pasado 23 de enero sumaban 81, la Sedesa intensificó las acciones de vacunación y los cercos epidemiológicos. En entrevista con EL UNIVERSAL, Gasman Zylbermann explicó que el incremento era previsible tras las fiestas decembrinas:

“Estamos intensificando la vacunación y sobre todo, y lo que es muy importante, es que estamos haciendo todos los operativos que se requieren para los cercos epidemiológicos, los bloqueos vacunales”.

La estrategia sanitaria contempla acciones específicas cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado, entre ellas:

- Búsqueda activa de casos sospechosos en un radio de 35 manzanas alrededor del contagio confirmado.

- Aplicación de vacunas a personas que no cuenten con esquema completo.

- Seguimiento médico de los casos activos y de sus contactos cercanos.

“De tal manera que, cada persona que es sospechosa, y sobre todo, si se comprueba que tienen sarampión, [en] 35 manzanas a la redonda, se buscan casos sospechosos y también se vacuna a todas las personas que no estén vacunadas”, explicó.