CDMX registra 107 casos confirmados de sarampión y refuerza cercos epidemiológicos ante brote comunitario
La CDMX acumula 107 casos de sarampión, 84 activos. Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero concentran el brote; intensifican vacunación y vigilancia
La Ciudad de México suma 107 casos confirmados de sarampión, de los cuales 84 se mantienen activos, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa). Los principales focos del brote se concentran en las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, aunque también se han registrado contagios en Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.
Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias han reforzado los cercos epidemiológicos y las campañas de vacunación para evitar una mayor propagación del virus.
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, confirmó la cifra en entrevista con El Sol de México:“Tenemos al día de ayer 107 casos de sarampión confirmados y de esos 84 están activos”, subrayó.
SE DESATA BROTE COMUNITARIO DE SARAMPIÓN EN CDMX: 89% DE LAS PERSONAS NO ESTABAN VACUNADAS
Gasman Zylbermann explicó que durante varias semanas la capital mantuvo un número reducido de contagios, hasta que se presentó un brote comunitario. En entrevista con MILENIO, detalló el comportamiento del virus en los últimos meses:
“Durante mucho tiempo, casi 13 semanas, tuvimos seis casos de sarampión. Después tuvimos este brote comunitario en Álvaro Obregón y toda la temporada de diciembre, cuando hubo muchas visitas y desplazamientos. Y una cosa que es muy importante es que el 89 por ciento de las personas que han tenido sarampión no estaban vacunadas”.
Las autoridades sanitarias consideran que el aumento de movilidad durante la temporada decembrina influyó en la propagación del virus, al registrarse un mayor flujo de personas provenientes de otros estados y países.
ADULTOS JÓVENES, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS POR EL SARAMPIÓN
Contrario a la percepción de que el sarampión afecta principalmente a la infancia, la mayoría de los casos confirmados en la capital se concentra en adultos de entre 25 y 44 años, así como en niñas y niños que no cuentan con esquemas completos de vacunación, de acuerdo con información difundida por MILENIO.
La secretaria de Salud capitalina señaló que una parte importante de los contagios corresponde a personas adultas jóvenes, quienes con frecuencia no conservan su cartilla de vacunación o desconocen si cuentan con el esquema completo.
“Muchos jóvenes adultos ya no saben si su esquema está completo; por eso insistimos en que se vacunen”, indicó la funcionaria.
INTENSIFICAN VACUNACIÓN Y REFUERZAN CERCOS SANITARIOS
Ante el repunte de casos, que el pasado 23 de enero sumaban 81, la Sedesa intensificó las acciones de vacunación y los cercos epidemiológicos. En entrevista con EL UNIVERSAL, Gasman Zylbermann explicó que el incremento era previsible tras las fiestas decembrinas:
“Estamos intensificando la vacunación y sobre todo, y lo que es muy importante, es que estamos haciendo todos los operativos que se requieren para los cercos epidemiológicos, los bloqueos vacunales”.
La estrategia sanitaria contempla acciones específicas cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado, entre ellas:
- Búsqueda activa de casos sospechosos en un radio de 35 manzanas alrededor del contagio confirmado.
- Aplicación de vacunas a personas que no cuenten con esquema completo.
- Seguimiento médico de los casos activos y de sus contactos cercanos.
“De tal manera que, cada persona que es sospechosa, y sobre todo, si se comprueba que tienen sarampión, [en] 35 manzanas a la redonda, se buscan casos sospechosos y también se vacuna a todas las personas que no estén vacunadas”, explicó.
QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE TRANSMITE
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede adquirirse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si no se padeció en la infancia o no se cuenta con vacunación.
El virus se transmite a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o por el aire.
Entre los síntomas más comunes se encuentran:
- Fiebre de al menos tres días.
- Tos persistente.
- Escurrimiento nasal.
- Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos.
La fiebre puede alcanzar hasta los 40 grados Celsius y, en personas con sistemas inmunológicos debilitados, existe el riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía.
No existe un tratamiento específico para el sarampión. La mayoría de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y tratamiento de apoyo, mientras que los casos graves requieren atención médica conforme a las complicaciones que se presenten.
En caso de que una persona tenga la certeza de haber padecido sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario vacunarse.
La vacuna puede solicitarse en las clínicas del IMSS presentando la cartilla de vacunación. Las autoridades recuerdan que no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo.
ANTE COPA MUNDIAL, SE SOLICITARÁ A LA FIFA PROMOVER LA VACUNACIÓN ENTRE TURISTAS
Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que solicitará a la FIFA promover entre turistas y visitantes que lleguen a la capital durante el Mundial la revisión de su esquema de vacunación.
Nadine Gasman explicó que, aunque la vacunación no será un requisito para el ingreso a la ciudad, se hará un llamado a quienes arriben a la capital para que, en caso de no contar con su esquema completo, acudan a los centros de vacunación disponibles.
Además, se contempla la instalación de cercos de detección en los principales puntos de entrada a la Ciudad de México, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del sarampión durante eventos de alta afluencia internacional.