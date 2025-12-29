Registro a Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026, ¿cómo será?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) 2026 continuarán ofreciendo oportunidades valiosas para los jóvenes mexicanos que desean adquirir experiencia laboral y mejorar sus competencias en diferentes áreas. Entre las últimas actualizaciones, se sabe que las y los derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un aumento en su apoyo económico mensual en 2026, derivado del incremento de 13 por ciento al salario mínimo general, de acuerdo con información de la Coordinación de Programas para el Bienestar. El programa federal, parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), recordó que la beca mensual está vinculada al salario mínimo, por lo que cada ajuste anual se refleja también en el monto que reciben las y los aprendices durante su capacitación. No obstante, si eres joven y buscan una oportunidad para desarrollarte profesionalmente, podrás acceder a una nueva vacante que podrá abrirse en febrero de 2026; cabe destacar que el registro es bimestral y el último fue abierto en diciembre de 2025. TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro aumentará el monto de su apoyo mensual en 2026

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE A JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO Para registrarse en el programa, los jóvenes interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: - Tener entre 18 y 29 años.

- No estar estudiando ni trabajando.

- Registrarse en la plataforma digital del programa.

- Completar la información solicitada y cargar los documentos requeridos.

- Contar con una identificación oficial vigente.

- Presentar la CURP y un comprobante de domicilio reciente.

- Fotografía clara y reciente, tomada con el rostro descubierto y sin alteraciones.

- Firmar la carta compromiso, donde el aspirante declara bajo protesta de decir verdad que cumple los requisitos y acepta las condiciones del programa.

- Seleccionar un Centro de Trabajo según sus intereses y ubicación.

- Asistir a la entrevista con el Centro de Trabajo.

- Cumplir con las actividades y horarios establecidos en el plan de capacitación. ¿CÓMO PUEDO REGISTRARME A JCF? Para poder participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, debes registrarte de la siguiente manera: - Entra al sitio de JCF y da clic en el botón ‘Genera folio de registro’; - Completa el formulario en el sitio de JCF para obtener un usuario y contraseña; - Llena la información que se te pide y carga los documentos que se soliciten:

1.- Identificación oficial vigente.

2.- Clave Única de Registro de Población (CURP).

3.- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad).

4.- Fotografía reciente con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la identificación oficial; - Podrás seleccionar un Centro de Trabajo, el cual dependerá de tus áreas de interés, opciones de distancia o escolaridad que elijas. - Deberás ponerte en contacto con el Centro de Trabajo para realizar una entrevista laboral; tras esto, aceptarán o declinarán la solicitud del interesado. Todo se apegará al plan de trabajo y en pocos días, el interesado recibirá una notificación por el Centro de Trabajo. En caso de no llegar en alguna opción de preferencia, tendrán que esperar los próximos periodos de postulaciones. Cabe destacar que los aprendices podrán recibir una oferta laboral por el Centro de Trabajo donde fueron aprendices, así como adquirir herramientas para emprender y obtener una vinculación laboral.

¿QUIÉNES PUEDE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO? Como Aprendices: Como Centros de Trabajo (Tutores): Ambas partes pueden registrarse directamente en línea, en los siguientes enlaces: - Registro de Aprendices - Registro de Tutores Las autoridades recomiendan evitar intermediarios y completar el proceso personalmente, ya que el registro es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. ¿QUÉ ÁREAS DE INTERÉS OFRECEN LOS JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? La iniciativa ofrece las siguientes 9 opciones: - Cultura y deportes;

- Administrativa;

- Ventas;

- Servicios;

- Agropecuarios;

- Oficios;

- Industrial;

- Ciencia y tecnología;

- Salud. La capacitación de cada área será de mínimo 5 horas, y máximo de 8 horas diarias. A la semana, se capacitará 5 días; sin embargo, dependerá del plan de actividades del Centro de Trabajo. ¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS PLAZAS? El programa Jóvenes Construyendo el Futuro establece límite en el número de aprendices que puede recibir cada centro de trabajo, como: - Una persona física puede registrar hasta 5 aprendices.

- Una persona moral (empresa) hasta 20.

- Una institución pública federal hasta 50. Cabe destacar que también aplica un sistema de focalización territorial, es decir, prioriza a interesados que viven en municipios con alto nivel de marginación y/o violencia. Por lo que, en la plataforma oficial, los interesados pueden consultar un mapa interactivo que muestra las vacantes disponibles en cada municipio y sector productivo.

¿DE CUÁNTO SERÁ LA BECA 'JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO' EN 2026? En 2025, las y los beneficiarios recibieron 8 mil 480 pesos mensuales. Con el ajuste salarial anunciado por el gobierno federal, el apoyo económico para 2026 será de 9 mil 582 pesos mensuales Este incremento fue confirmado el 5 de diciembre y se aplicará a partir de enero de 2026. El apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Paralelamente, las y los jóvenes cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo durante su participación en el programa. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? Jóvenes Construyendo el Futuro opera desde 2019 en las 32 entidades del país y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan al momento de su registro. Las y los beneficiarios reciben capacitación hasta por 12 meses en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios locales, instituciones públicas y organizaciones sociales. Además del apoyo económico, las y los aprendices cuentan con seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación. La Coordinación de Programas para el Bienestar señaló que, desde su creación, siete de cada 10 egresados han logrado incorporarse a un empleo o iniciar una actividad productiva, según registros del propio programa.