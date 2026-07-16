Consulta educativa no será sólo con la CNTE, advierte Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la consulta para transformar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no se realizará únicamente con la CNTE, sino con todos los docentes del país mediante voto libre y secreto.

La mandataria sostuvo que la Coordinadora sólo tiene representación sindical en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, y volvió a reprochar que sus dirigentes no acudieron a dos reuniones ofrecidas por el Gobierno federal.

”Son los maestros, no es la CNTE con todo respeto. O sea, la CNTE tiene la representación sindical en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas. Nada más. Aquí yo les di dos días de cita y no llegaron”, reprochó.

PROPUESTAS A DEBATE Sheinbaum defendió que la discusión sobre el sistema de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial se realice escuela por escuela, y se pronunció porque los profesores debatan las propuestas en sus planteles y emitan su opinión mediante sufragio secreto libre y secreto. “Entonces, ¿quién lo tiene que discutir?, ¿quién lo tiene que decidir? Las maestras y los maestros. Fíjate la diferencia en la democracia. Nosotros estamos haciendo un planteamiento lo más democrático que haya”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo federal rechazó que una sola sección sindical determine las reglas aplicables a los profesores de todo el País. “¿Qué quieren los maestros? Que con la 22 decidamos cómo se va a evaluar a los profesores de todo el país. Pues no. ¿Quién tiene que opinar? Los profesores de todo el país, las maestras y los maestros”, señaló. COMISIONES MIXTAS PARA LAS PROMOCIONES LABORALES La presidenta explicó que algunas secciones de la Coordinadora proponen restablecer las comisiones mixtas para decidir las promociones laborales. Manifestó que ese planteamiento eliminaría los exámenes e incorporaría nuevamente al sindicato en la asignación de ascensos.

“Por eso es escuela por escuela y tienen que participar no sólo la CNTE, tienen que participar todas las maestras y los maestros del País. ¿Y cuál es la mejor forma de que lo hagan? Muy sencillo, en las escuelas. En las escuelas. Ahí es donde debe haber el debate”, aseveró. A pregunta expresa, Sheinbaum rechazó otorgar a la CNTE un espacio en las conferencias de Palacio Nacional para exponer sus demandas. SE PROFUNDIZA DISTANCIAMIENTO El distanciamiento entre la Presidencia y la dirigencia de la Coordinadora se profundizó durante las movilizaciones realizadas en mayo y junio. El magisterio disidente instaló un plantón en las inmediaciones del Zócalo, bloqueó vialidades y amenazó con mantener protestas durante el Mundial de Futbol para presionar por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de la USICAMM.

Tras la confrontación con la CNTE, la Presidenta dijo que el Gobierno federal llevará directamente a las escuelas la discusión de los principales temas del magisterio, al considerar insuficiente la interlocución con las dirigencias sindicales para construir acuerdos y conocer la opinión de las bases. EN AGOSTO INICIAN CONSULTAS Informó que, a partir de agosto, iniciará consultas escuela por escuela con maestras y maestros de todo el país, con el propósito de recoger sus opiniones sobre las propuestas impulsadas por su Administración y definir cambios en asuntos prioritarios para el sector educativo.

“Sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. Vámonos directo, para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida”, dijo entonces.