¿Se necesitarán datos biométricos para trámites en los cajeros automáticos?

Información
18 febrero 2026
    ¿Se necesitarán datos biométricos para trámites en los cajeros automáticos?
    ¿Se necesitarán datos biométricos para trámites en los cajeros automáticos? VANGUARDIA

La Asociación de Bancos de México ha exigido, en función de transparencia, que ciertas transacciones ameriten identificación adicional

En diferentes medios de información se ha destacado que México está pasando por un proceso de modificaciones para los servicios de transacciones en efectivo.

Previamente, los usuarios podían omitir las filas con los cajeros atendidos por los trabajadores del banco, e irse a la sección de cajeros automáticos para realizar sus depósitos. La cantidad no era relevante, con tal de tener la información bancaria correspondiente. Pero para mitad del 2026, se ha reportado que eso será modificado.

Se ha detallado que las operaciones con montos elevados exigirán un proceso de verificación de identidad adicional, con el objetivo de salvaguardar al usuario y detectar posibles transacciones sospechosas.

¿CUÁNDO LOS CAJETOS AUTOMÁTICOS PEDIRÁN VERIFICACIÓN EXTRA EN MÉXICO?

Se estima que para el primero de julio del 2026, cualquier usuario que planee depositar, o retirar, una cantidad mayor a los 140,000 pesos en efectivo, deberá presentar documentación adicional de identificación biométrica.

Los funcionarios del banco pedirán una identificación vigente, junto con al menos un dato biométrico. Esto fue planificado bajo los parámetros de la Asociación de Bancos de México. El objetivo es registrar y verificar que cada transacción, de montos elevados, sea segura.

Los datos biométricos dependerán de las disposiciones técnicas que tengan los cajeros automáticos del respectivo banco. Sin embargo, se debe destacar que cualquier movimiento, cuya cantidad sea mayor a los 16 mil pesos, también queda registrado por el banco, en contacto con las autoridades fiscales.

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, expresó que la misión es mostrar al país como un modelo de transparencia financiera, utilizando la tecnología actual.

Dicha misión se plantea en un contexto en el que autoridades del Tesoro de los Estados Unidos han denunciado casos de corrupción y fraude en las administraciones bancarias de algunas agencias en México.

