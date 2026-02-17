Repuntan quejas por cobranza en 2025; Condusef señala cobros a terceros y actos de intimidación

    Repuntan quejas por cobranza en 2025; Condusef señala cobros a terceros y actos de intimidación
    El incremento se registró en un contexto de bajo dinamismo económico y de mayores niveles de impago en créditos de consumo. ESPECIAL
El reporte anual de Condusef también retrata el peso del gasto federalizado de quejas en banca comercial y los principales motivos de inconformidad

CDMX.- Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por gestiones de cobranza aumentaron 21.2% en 2025 respecto a 2024, al pasar de 23 mil 435 a 28 mil 401 casos.

De acuerdo con el reporte, los principales motivos de inconformidad fueron la realización de cobros a personas que no son el deudor y los actos de amenaza o intimidación, rubros que en conjunto concentraron cerca de dos terceras partes de las reclamaciones.

El incremento se registró en un contexto de bajo dinamismo económico y de mayores niveles de impago en créditos de consumo, escenario en el que bancos privados recurren a agentes extrajudiciales para recuperar saldos vencidos.

Las gestiones de cobranza comprenden acciones realizadas por instituciones financieras o despachos contratados para recuperar créditos vencidos, mediante llamadas telefónicas, mensajes, visitas domiciliarias o negociaciones de pago. La regulación vigente establece que estos agentes deben identificarse, dirigirse al deudor y abstenerse de hostigamiento, amenazas o difusión de información con terceros.

En 2025, el principal motivo de reclamación fue la realización de gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el usuario, cliente o socio deudor, con 9 mil 445 casos, 14.9% más que los 8 mil 222 registrados en 2024.

En segundo lugar se ubicaron las quejas por amenazar, ofender o intimidar al deudor, familiares o referencias personales, con 9 mil 143 reclamaciones, 19.5% por encima de las 7 mil 652 contabilizadas un año antes. En conjunto, estos dos conceptos concentraron cerca de 65% del total de inconformidades.

En el balance general, Condusef informó que el total de quejas presentadas por usuarios de la banca comercial fue de 147 mil 357 en 2025, una cifra 2.1% menor respecto a las 150 mil 892 reportadas en 2024; las principales causas, excluyendo cobranza, fueron consumos no reconocidos y transferencias electrónicas no reconocidas.

Por institución, la mayor cantidad de reclamaciones se concentró en BBVA México con 27 mil 711; le siguió Banco Azteca con 22 mil 241, y Banamex con 19 mil 657. En tanto, Banorte registró 18 mil 72 y Santander 15 mil 226, de acuerdo con las cifras del organismo. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

