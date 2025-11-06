SEP aclara si habrá clases el viernes 7 de noviembre o no

Siendo que se ha confirmado que noviembre tendrá al menos t res fines de semana largos.

No habrá ninguna suspensión sorpresa, a menos que condiciones extremas lo ameriten, por el hecho de que la SEP anunció los días que no habrá clases para los alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo que las actividades se llevarán a cabo con normalidad . Ya que no existe razón alguna para suspender las actividades educativas, al no haber una festividad, junta o descarga administrativa.

De acuerdo con la Secretaría de Educación , el viernes 7 de noviembre sí habrá clases para los estudiantes de todos los niveles básicos en México.

Por lo que ahora, existe la duda si habrá clases o no. Así viene marcado en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP .

Y es que el pasado 31 de octubre, se suspendieron las clases por el motivo de la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), así como las recientes celebraciones del Día de Muertos.

¿Otro puente? La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este viernes 7 de noviembre o no, ya que existe la duda entre las madres y padres de familia , así como estudiantes, por las recientes suspensiones de actividades académicas.

¿CUÁNDO NO HABRÁ CLASES?

De acuerdo con el calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, el pasado 31 de octubre se suspendieron las clases a nivel nacional para alumnos de nivel básico, debido a que se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante esta jornada los docentes y el personal administrativo dialogan y evalúan las estrategias educativas empleadas durante cada mes. Este día libre se juntó con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, días festivos correspondientes a la tradicional celebración por el Día de Muertos 2025.

Debido a que las clases se suspendieron el viernes 31 de octubre, el lunes 3 de noviembre las actividades académicas se reanudaron de manera normal.

No obstante, a mediados de noviembre, los alumnos tendrán un “megapuente”, derivado de los festejos por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, el jueves 20 de noviembre, que se recorrerá para el lunes 17.

Este periodo de descanso abarcará 4 días, empezando el viernes 14 de noviembre y extendiéndose hasta el lunes 17 de noviembre. El viernes 14 se realizará el registro de calificaciones por parte de los profesores, por lo que se suspenderán las actividades académicas.

Sumándose también a las suspensiones de clases, el próximo 28 de noviembre los alumnos no irán a clase por CTE.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! SEP confirma primera entrega de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026 en noviembre

FERIADOS QUE FALTAN AL CICLO 2025-2026

Estos son los días que la SEP suspenderá clases en el ciclo escolar 2025-2026:

- Lunes 17 de noviembre 2025: Revolución Mexicana (del 20 se recorre al 17 de noviembre);

- Lunes 2 de febrero 2026: Día de la Constitución (del 5 se recorre al 2 de febrero);

- Lunes 16 de marzo 2026: Natalicio de Benito Juárez (del 21 se recorre al 26 de marzo);

- Viernes 1 de mayo 2026: Día del Trabajo;

- Martes 5 de mayo 2026: Día de la Batalla de Puebla;

- Viernes 15 de mayo 2026: Día del Maestro.

CTE QUE FALTAN AL CICLO 2025-2026

Además, todos los viernes de fin de mes, se realizarán las sesiones o juntas correspondientes del Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá clases esos días.

- Viernes 28 de noviembre de 2025;

- Viernes 30 de enero de 2026;

- Viernes 27 de febrero de 2026;

- Viernes 27 de marzo de 2026;

- Viernes 29 de mayo de 2026;

- Viernes 26 de junio de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: SEP: ¿Habrá clases el lunes 3 de noviembre? Esto debes saber sobre el puente de Día de Muertos

OTROS DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES

Al igual que los asuetos y los días del CTE, también existen los días de descarga de calificaciones y vacaciones.

Te mencionamos cuáles son:

- Viernes 14 de noviembre de 2025;

- Viernes 13 de marzo de 2025;

- Viernes 3 de julio de 2025.

El primer periodo vacacional que corresponde a la temporada de invierno, cuando se celebrará la Navidad y se recibirá el Año Nuevo, será del 22 de diciembre al 12 de enero.

El descanso por Semana Santa será de 30 de marzo al 13 de abril. Después siguen las vacaciones de verano que indican en cierre del ciclo escolar.

¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR?

Las sesiones de CTE son espacios de planeación y reflexión exclusivamente para docentes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), con el objetivo de evaluar el desempeño escolar, compartir estrategias y definir acciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

A lo largo de la sesión, los docentes abordan problemáticas educativas, logros académicos y necesidades pedagógicas. Algunos de los temas más relevantes incluyen la mejora en la lectura, escritura y matemáticas, así como la erradicación del rezago educativo.

Diciembre y abril no tendrá sesiones ordinarias de CTE.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto días inhábiles quedan del 2025?... esto dice la SEP y la LFT

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO?

Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones:

Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico.

Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada.

Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico.

Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones.

Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.