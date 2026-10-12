‘Simon’ ahora es huracán de categoría 2, está muy cerca de las costas de Jalisco y se dirige a Sinaloa

Durante la mañana del lunes, el huracán ‘Simon’ se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson; su centro se localizó aproximadamente a 95 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 km al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 4 km/h, de acuedo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las bandas nubosas de ‘Simon’ ocasionan lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (oeste), Nayarit (costa y oeste) y Sinaloa (sur). Además, se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en Jalisco, y disminuirán durante el día de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Nayarit y Sinaloa (sur); además, oleaje de 4 a 6 metros de altura (m) en las costas de Jalisco, condición que disminuirá durante el día de 2.5 a 3.5 m en las costas de Nayarit y Sinaloa (centro y sur).

En coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene zona de prevención por efecto de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit; se establece zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Bahía Tempehuaya en Sinaloa, así como zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, en Jalisco. Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

TRAYECTORIA DEL HURACÁN ‘SIMON’ De acuerdo con el pronóstico del SMN, esta sería la trayectoria de ‘Simon’ para los próximos días: - Lunes 12 de octubre a las 18:00 horas será un Huracán categoría 2 a 120 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 195 km al oeste-noroeste de Playa Pérula, Jalisco. - Martes 13 de octubre a las 6:00 horas será un Huracán categoría 1 a 180 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco; y a 220 km al oeste-suroeste de San Blas, Nayarit. - Martes 13 de octubre a las 18:00 horas será un Huracán categoría 2 a 230 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 240 km al oeste-suroeste de El Roblito, Nayarit. - Miércoles 14 de octubre a las 6:00 horas será un Huracán categoría 2 a 220 km al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 225 km al oeste-suroeste de El Roblito, Nayarit. - Miércoles 14 de octubre a las 18:00 horas será un Huracán categoría 2 a 150 km al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 160 km al oeste-suroeste de Escuinapa, Sinaloa. - Jueves 15 de octubre a las 6:00 horas será un Huracán categoría 2 a 50 km al oeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 100 km al oeste-noroeste de Escuinapa, Sinaloa. - Viernes 16 de octubre a las 6:00 horas será una Tormenta Tropical en tierra sobre Sinaloa, a 85 km al este de Bahía Tempehuaya, Sinaloa, y a 100 km al norte de Mazatlán, Sinaloa.

GOBIERNO FEDERAL APOYARÁ CON PLAN DN-III A SINALOA Desde la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que ante la presencia del huracán ‘Simón’, que se prevé toque tierra en el sur de Sinaloa el próximo miércoles se extenderá el apoyo al Estado a través del Plan Marina y del Plan DN-III-E, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), respectivamente. Así como a las otras entidades afectadas por el huracán en Guerrero, Jalisco, Nayarit y Colima, así como para Baja California, particularmente en Ensenada, por la presencia de la tormenta tropical Rachel. “Sigue todo el apoyo del Plan Marina, el Plan DN-III de la Defensa Nacional, alertamos a los estados de la costa del Pacífico particularmente todavía a Jalisco, Nayarit, Colima y particularmente Sinaloa por el trayecto del huracán ‘Simon’. Y que estén todavía muy atentos a la comunicación de las autoridades de Protección Civil y evitar acercarse a las playas y mantener la comunicación y la información que den todos los Gobiernos de los estados”, afirmó Sheinbaum en su intervención.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán.

CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.