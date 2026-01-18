$!SMN pronostica caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas de México por frente frío #29

Para el domingo 18 de enero, el frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente del golfo de México, península de Yucatán y sureste del país, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla; puntuales fuertes en Hidalgo, Campeche y Quintana Roo; así como chubascos en Yucatán, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La masa de aire polar asociada al sistema frontal, propiciará ambiente muy frío y bancos de niebla sobre entidades del oriente de la Mesa del Norte, Mesa Central (incluido el Valle de México), centro y sur del litoral del golfo de México; además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 80 a 100 km/h en Veracruz; y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; a su vez, oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

Simultáneamente, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malintzin, Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias fuertes en Hidalgo, y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 29 provoca lluvias intensas, evento de Norte y heladas este 17 de enero en gran parte de México FRENTE FRÍO #29 El lunes 19 de enero, se prevé que el frente frío núm. 29 ingrese al mar Caribe, mientras que la masa de aire polar asociada al frente se desplazará hacia el oriente del golfo de México, ambos dejando de afectar al territorio nacional, estas condiciones permitirán un gradual incremento de las temperaturas vespertinas en el oriente, centro y sureste del país, sin embargo, durante la mañana y noche se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana, en las costas de Veracruz (sur), Tabasco y la península de Yucatán. Se pronostica que, durante la tarde, un nuevo frente frío ingrese al norte y noreste de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. El martes 20 de enero, el nuevo frente frío se extenderá sobre el norte y noreste del país, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente del territorio nacional y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además del centro y oriente de México; así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras con altitudes superiores a 2000 msnm de Durango y Chihuahua.

El miércoles 21 de enero, el sistema frontal adquirirá características de estacionario sobre el norte y noreste de la República Mexicana, continuará interaccionando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos en las mencionadas regiones, además del centro y oriente del país; asimismo, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras con altitudes superiores a 2000 msnm de Durango y Chihuahua. TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima Masa de Aire Frío a México; Frente Frío 29 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 15 °C, mientras que la mínima será de 0 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 14 °C, mientras que la mínima será de 1 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 17 °C, mientras que la mínima será de 3 °C. En Monclova se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 19 °C, mientras que la mínima será de 2 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C, mientras que la mínima será de 0 °C.

LLUVIA Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Sotavento), Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México. Posible caída de nieve o aguanieve: cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malintzin, Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. Las lluvias fuertes a intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. TE PUEDE INTERESAR: Lidera Coahuila territorio afectado por sequía a nivel nacional; Laguna y Sureste, regiones libres TEMPERATURA Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur. Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos (norte) y Ciudad de México. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

VIENTO Y OLEAJE Evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Veracruz; y de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Puebla. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte). Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Saltillo protocolos de protección civil ante el frente frío número 29 ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.