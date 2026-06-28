SMN pronostica de chubascos a lluvias fuertes por ondas tropicales #12 y #13 para el domingo

Este día, domingo 28 de junio, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, además de la onda tropical número 12 sobre el occidente mexicano, originarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el desplazamiento de la onda tropical número 13 sobre Chiapas, originarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca.

Este día también, finalizará la onda de calor en Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (este y sur).

ZONAS DE BAJA PRESIÓN CERCA DE MÉXICO Una primera zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, asociada a la onda tropical número 11, mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en siete días. Se localiza a mil 580 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el noroeste. Mientras que en un segundo caso, se prevé la formación de una Zona de Baja Presión frente a la costa sureste de Estados Unidos. Mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con tormenta a soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Ramos Arizpe se espera un día con lluvia débil a soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 34 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C, mientras que la mínima será de 24 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 41 °C, mientras que la mínima será de 24 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros a parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C, mientras que la mínima será de 25 °C.

LLUVIAS Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guanajuato (centro y este), Estado de México (norte, centro y oeste) y Morelos. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sureste), Jalisco, Colima, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo (oeste, suroeste y sureste), Ciudad de México, Puebla (norte, centro y suroeste), Tlaxcala, Veracruz (norte), Chiapas (sur) y Yucatán (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco.

TEMPERATURAS Máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (este), Sinaloa (norte) y Oaxaca (sureste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Nayarit, Jalisco (noroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Puebla (suroeste) y Morelos.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (istmo); de componente sur (surada): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Quintana Roo. Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL? Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo. Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América. La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta. El fenómeno natural tiene forma de V intertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados. Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos.

Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

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