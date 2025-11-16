153 casos pendientes: fiscalización del Estado de México advierte irregularidades millonarias

CDMX.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) cerró la etapa de solventación de las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del ejercicio 2023 y reportó 153 expedientes -99 municipales y 54 estatales- que no fueron solventados por los entes auditados.

La auditora superior del OSFEM, Liliana Dávalos Ham, indicó que esos expedientes podrían derivar en irregularidades y sanciones, luego de que los entes fiscalizables agotaron los plazos legales, presentaron documentación y ya están en la unidad de seguimiento e investigación.

En total, la auditoría de 2023 generó 2 mil 32 observaciones municipales y 889 estatales, sumando 61 mil 500 millones de pesos, lo que representa aproximadamente 13% del presupuesto combinado del estado, entidades autónomas y municipios del periodo, que ascendió a 469 mil 267 millones de pesos.

La auditoría abarcó 547 entidades fiscalizables en el Estado de México y los resultados detallan que entre las principales causas de observaciones figuraron falta de procedimientos de adquisición, asignaciones indebidas, obras pagadas pero no ejecutadas, incumplimiento de contratos, fraccionamiento de obras y falta de licitación pública.

Dávalos Ham explicó que la revisión final de pruebas comprobatorias está por concluir, y una vez que se determine que haya elementos suficientes, los expedientes serán remitidos a las instancias competentes para definir sanciones o responsabilidades.

El presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Evelyn Osornio Jiménez, destacó que la fiscalización es fundamental para garantizar el control del gasto público y que este ejercicio demuestra el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas en la entidad.

Los municipios con mayores observaciones fueron El Oro, Ecatepec, Lerma y Huixquilucan; mientras que en el ámbito estatal encabezaron las Secretarías del Estado de México de Desarrollo Económico, de las Mujeres y de Finanzas, además del Poder Judicial y organismos auxiliares.

Se espera que los procesos de investigación y sanción avancen en los próximos meses y que los recursos públicos observados sean recuperados o justificados satisfactoriamente. La auditoría también advierte que futuras cuentas públicas deberán presentar mejoras en transparencia, licitación, ejecución de obra y seguimiento de inversiones. Con información de El Universal