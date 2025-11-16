153 casos pendientes: fiscalización del Estado de México advierte irregularidades millonarias

Noticias
/ 16 noviembre 2025
    153 casos pendientes: fiscalización del Estado de México advierte irregularidades millonarias
    Principales causas de observaciones figuraron falta de procedimientos de adquisición, asignaciones indebidas, obras pagadas y no ejecutadas, incumplimiento y falta de licitación pública. /FOTO: ESPECIAL

La auditoría del ejercicio fiscal 2023 concluyó la etapa de solventación con 99 expedientes municipales y 54 estatales en revisión, luego de 2 mil 32 observaciones por más de 61 mil mdp

CDMX.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) cerró la etapa de solventación de las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del ejercicio 2023 y reportó 153 expedientes -99 municipales y 54 estatales- que no fueron solventados por los entes auditados.

La auditora superior del OSFEM, Liliana Dávalos Ham, indicó que esos expedientes podrían derivar en irregularidades y sanciones, luego de que los entes fiscalizables agotaron los plazos legales, presentaron documentación y ya están en la unidad de seguimiento e investigación.

TE PUEDE INTERESAR: El IMSS reporta casi 80 mil personas en diálisis: la enfermedad renal ya está entre las diez causas de muerte

En total, la auditoría de 2023 generó 2 mil 32 observaciones municipales y 889 estatales, sumando 61 mil 500 millones de pesos, lo que representa aproximadamente 13% del presupuesto combinado del estado, entidades autónomas y municipios del periodo, que ascendió a 469 mil 267 millones de pesos.

La auditoría abarcó 547 entidades fiscalizables en el Estado de México y los resultados detallan que entre las principales causas de observaciones figuraron falta de procedimientos de adquisición, asignaciones indebidas, obras pagadas pero no ejecutadas, incumplimiento de contratos, fraccionamiento de obras y falta de licitación pública.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco recupera casi un millón de pesos en favor de consumidores

Dávalos Ham explicó que la revisión final de pruebas comprobatorias está por concluir, y una vez que se determine que haya elementos suficientes, los expedientes serán remitidos a las instancias competentes para definir sanciones o responsabilidades.

El presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Evelyn Osornio Jiménez, destacó que la fiscalización es fundamental para garantizar el control del gasto público y que este ejercicio demuestra el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Marina avanza a la vanguardia en neurocirugía: cirugías de Parkinson con tecnología de punta

Los municipios con mayores observaciones fueron El Oro, Ecatepec, Lerma y Huixquilucan; mientras que en el ámbito estatal encabezaron las Secretarías del Estado de México de Desarrollo Económico, de las Mujeres y de Finanzas, además del Poder Judicial y organismos auxiliares.

Se espera que los procesos de investigación y sanción avancen en los próximos meses y que los recursos públicos observados sean recuperados o justificados satisfactoriamente. La auditoría también advierte que futuras cuentas públicas deberán presentar mejoras en transparencia, licitación, ejecución de obra y seguimiento de inversiones. Con información de El Universal

Temas


Fiscalización

Localizaciones


CDMX

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Tras las agresiones registradas durante ‘Marcha de la Generación Z’ en el Zócalo de la Ciudad de México, al exterior del Palacio Nacional, el partido Morena emitió un comunicado donde dio a conocer su posicionamiento.

Morena condena violencia durante ‘Marcha de la Generación Z’ en Ciudad de México

El líder panista afirmó que la actuación de las autoridades frente a manifestantes pacíficos muestra “el verdadero rostro del régimen”.

PAN acusa represión contra jóvenes manifestantes y llama a defender libertades
SSC, en coordinación con la Marina, realizan la detención de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco” en Quintana Roo, presuntos implicados en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detienen a dos presuntos operadores logísticos del CJNG en Quintana Roo
En la imagen se muestra la indignación pública y las protestas callejeras de ciudadanos provocadas por el escándalo en Manila. FOTO:

Ciudadanos se manifiestan en Filipinas por corrupción en sistema contra inundaciones
El funeral de un palestino que según autoridades palestinas locales fue abatido durante un operativo israelí en el campamento Askar cerca de Nablus en Cisjordania el 16 de noviembre del 2025. FOTO:

Netanyahu insiste en rechazar un estado palestino antes de votación en la ONU
El portaaviones USS Gerald R. Ford saliendo de la Base Naval Norfolk, en Norfolk, Virginia, el 23 de junio del 2025.FOTO:

El portaaviones más grande de EU entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela
Estos operativos han elevado la tensión con Colombia y especialmente con Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un ataque terrestre de Estados Unidos. FOTO.

EU destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres supuestos narcotraficantes
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas