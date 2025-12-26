A 11 años de la desaparición, familias de los 43 vuelven a marchar al Tepeyac

CDMX.- Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaron este 26 de diciembre una marcha hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde prevén participar en una misa para fortalecer su esperanza en la búsqueda de sus hijos.

Al cumplirse 11 años y tres meses de la desaparición de los estudiantes, Melitón Ortega, vocero de las familias, señaló que la movilización busca recuperar fuerza ante el desgaste físico, emocional y de salud que han enfrentado, además de los fallecimientos de integrantes del movimiento sin conocer el paradero de los jóvenes.

Ortega recordó que a principios de este mes murió Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas desaparecidos, y afirmó que la continuidad de las acciones responde a la exigencia de conocer la verdad de los hechos.

El portavoz destacó que, entre los resultados recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retome el caso Ayotzinapa, lo que, dijo, permitiría abrir nuevas líneas de investigación.

No obstante, subrayó que la confianza se construye con acciones y que la expectativa de avances depende de lo que realicen las autoridades. En el mismo sentido, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, consideró positivo el posible regreso del GIEI, pero señaló que se requiere disposición del gobierno federal para que se obtengan resultados.

Como en cada movilización, las familias caminaron con carteles y fotografías de los estudiantes, y reiteraron su demanda de verdad y justicia por los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

A la marcha asistieron también integrantes del equipo legal que acompaña a las familias, entre ellos Isidoro Vicario, así como estudiantes normalistas y organizaciones solidarias.

El contingente partió de la Glorieta de Peralvillo y avanzó por Calzada de Guadalupe rumbo al templo, donde se informó que la misa será oficiada por el obispo emérito Raúl Vera. Con información de La Jornada