/ 9 noviembre 2025
    'Acabar con el dolor, no con el doliente': la Iglesia se opone a la eutanasia
    Según la Iglesia, la iniciativa “interpreta de manera errónea” la Constitución al suponer que solo las vidas sin sufrimiento son dignas de protección. /FOTO: ESPECIAL

A través de su editorial Desde la Fe advierten que la eutanasia no significa ‘morir bien’, sino renunciar al deber del Estado de ofrecer cuidados paliativos

CDMX.- La Iglesia católica fijó su postura contra la iniciativa de ley presentada en el Senado de la República y la Cámara de Diputados para legalizar, regular y despenalizar la eutanasia en México, conocida como la Ley Trasciende.

A través de su editorial Desde la Fe, la institución religiosa sostuvo que la eutanasia “no es morir bien ni sin dolor”, sino una práctica que “reduce la dignidad humana y promueve una visión utilitaria de la vida”.

“Existe la idea romantizada de que la eutanasia implica morir sin dolor, pero también hay testimonios médicos que prueban que una muerte vía inyección letal puede causar sufrimiento. No es agradable para los seres queridos ver esa escena”, expresó la publicación.

El texto subrayó que el deber del Estado es aliviar el dolor, no eliminar al doliente, y recordó que existen tratamientos y cuidados paliativos que permiten una muerte natural y acompañada, los cuales -señaló- “deben fortalecerse con inversión pública y no sustituirse con la muerte asistida”.

Asimismo, alertó que reducir el gasto público en salud a través de la eutanasia “es inhumano y representa un Estado que claudica ante su deber”. En su opinión, los paliativos médicos han disminuido la demanda de eutanasia en países donde se ha implementado, lo que demuestra su eficacia.

El editorial también cuestionó los fundamentos legales de la propuesta. Según la Iglesia, la iniciativa “interpreta de manera errónea” la Constitución al suponer que solo las vidas sin sufrimiento son dignas de protección.

Aceptar que solo la vida ‘digna’ merece ser vivida abre la puerta a ideologías totalitarias y eugenésicas, como las que tanto daño han hecho en la historia de la humanidad”, advirtió.

La publicación recordó que tanto la Asociación Médica Mundial como el Consejo Europeo rechazan la eutanasia y el suicidio asistido, señalando que “el dolor y el sufrimiento no eliminan la dignidad humana de la vida”.

La Iglesia también citó palabras del Papa León XIV, quien llamó a orar para prevenir el suicidio y recordó que “la eutanasia, en esencia, es un suicidio”, al implicar la decisión de quitarse la vida ante el dolor o la enfermedad.

Finalmente, el editorial exhortó a los poderes del Estado a “no optar por la salida fácil” y a garantizar medicamentos, tratamientos y acompañamiento digno para los enfermos terminales.

“El bien morir significa poder vivir los últimos momentos con todas las atenciones físicas, emocionales y espirituales. Morir bien es vivir bien hasta el final”, concluyó. Con información de El Universal

