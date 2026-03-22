Acusa ‘Alito’ a Máynez de ‘huir’ tras riña en Chilpancingo; dirigente de MC rechaza señalamientos

CDMX.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, criticó a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, por “huir” luego de una riña durante su visita a Chilpancingo, y sostuvo: “si te faltan yo te presto”. En un mensaje, Moreno Cárdenas afirmó que el emecista “siempre huye cuando hay problemas” y señaló que en Chilpancingo, tras el altercado, “dio media vuelta”, empujó a la dirigente estatal Gabriela Bernal, subió a una camioneta y se retiró. “Ni calma, ni control, ni liderazgo. Huyó”, escribió.

El dirigente priista también sostuvo que no sería la primera vez que ocurre una reacción de ese tipo. Recordó que en 2022, cuando se cayó un templete en San Pedro Garza García durante un cierre de campaña, “también salió huyendo”, y añadió que en ese evento hubo personas que perdieron la vida. Moreno Cárdenas aseguró que ese comportamiento contrasta con las aspiraciones políticas que, afirmó, tenía el dirigente de Movimiento Ciudadano. “Y ese era el que quería ser Presidente de México... Si se espanta con una pelea callejera, imagínense con los problemas reales del país”, expresó. A partir de ello, el líder del PRI sostuvo que “México necesita carácter y firmeza” y planteó que “gobernar no es para tibios que corren cuando las cosas se ponen difíciles”, al tiempo que reivindicó la experiencia de su partido. “Tenemos experiencia, sabemos dar resultados, sabemos gobernar”, afirmó.

Tras la publicación de Moreno, Álvarez Máynez respondió que el video difundido muestra lo contrario a lo que se le acusa. “Me empujan y, en completa calma, volteo a ver lo que ocurrió. De hecho esperé a que terminara el conato de bronca (ajeno a mí), antes de retirarme. El video lo muestra”, sostuvo.

El dirigente de Movimiento Ciudadano reiteró que su evento fue un éxito y reprochó a Moreno Cárdenas sus señalamientos: “tu obsesión es cada vez más patética”, escribió.

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