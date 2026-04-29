Acusan en EU a Rocha Moya de pacto con el Cártel de Sinaloa; él lo atribuye a ataque a la 4T

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señala de haber pactado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el flujo de drogas y obtener beneficios políticos orientados a prolongar su permanencia en el poder. Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones y sostuvo que no se trata de un ataque personal, sino de un intento por golpear al movimiento de la autollamada Cuarta Transformación y a sus liderazgos, según su posicionamiento ante las acusaciones.

La acusación reactivó la atención sobre episodios públicos de su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en distintas ocasiones se refirió a la situación de seguridad en Sinaloa durante la administración estatal de Rocha Moya. Andrés Manuel López Obrador expresó el 10 de agosto de 2024 su respaldo al gobernador y pidió esperar su versión, después de que Ismael “El Mayo” Zambada lo mencionó al referir que acudiría a una reunión con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, cuando fue “secuestrado” y llevado a Estados Unidos, de acuerdo con la referencia incluida en el texto.

Ese día, López Obrador afirmó: “Lo importante es que hay paz, hay tranquilidad en Sinaloa y en toda la región y en todo el país”, y mantuvo el llamado a esperar el desarrollo de las investigaciones, conforme a lo señalado. El 12 de agosto de 2024, López Obrador volvió a referirse al gobernador al reconocer lo que describió como un “acto de congruencia y de mucho valor civil” por pronunciarse y solicitar que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación del asesinato de Melesio Cuén y los señalamientos sobre la supuesta reunión referida por Zambada.

Rubén Rocha Moya afirmó el 12 de noviembre de 2025, durante un acto en Culiacán, que antes de su postulación a la gubernatura por Morena los resultados de la encuesta favorecían a Luis Guillermo Benítez, y sostuvo que su candidatura fue respaldada por López Obrador, versión que dijo conocer por lo señalado por Ricardo Monreal Ávila. Añadió que su relación con el político tabasqueño data de 1998, cuando militaban en el PRD. López Obrador acudió el 27 de septiembre de 2024 a la inauguración de la zona de riego de la presa Santa María y atribuyó a autoridades de Estados Unidos parte de la violencia vinculada con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. “Yo confío en que pronto las cosas vuelvan a la calma... Fue en estos últimos días, últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero”, dijo, y añadió que México no acepta el injerencismo. Según el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya obtuvo 624 mil 225 votos (56.6%) en las elecciones de 2021; asumió como gobernador el 1 de noviembre y su administración concluirá el 31 de octubre de 2027.

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