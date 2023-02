Advierte Tesla que si no se instala en Nuevo León, se llevará inversión a Indonesia

Entre el dilema sobre el destino de Tesla en México, fuentes cercanas a la negociación han asegurado que la empresa de autos eléctricos ha advertido que si no se tiene garantías sobre los permisos de instalación y operación de la planta prevista para el estado de Nuevo León, entonces se instalarán en Indonesia. De acuerdo con una publicación del periodista José Manuel Martínez para Latinus.

Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado reacio, hasta el punto de brindar una negativa, para otorgar los permisos federales, principalmente de agua, para instalación de la empresa automotriz de Elon Musk en la vecina entidad; a lo que negociadores han expresado que no cuentan con un “plan B” para México.

AMLO expresó el pasado viernes 24 de febrero, en su conferencia de prensa matutina, su negativa a otorgar los permisos para que la fabricante de autos eléctricos se instale en el norte de México debido a que no se cuenta con el suficiente líquido vital, luego que Nuevo León haya pasado por una temporada de sequía que dejó a la población por meses sin agua y con cortes progresivos.

“Si no hay agua, no (lo permitiría). No, no habría posibilidad (de que se instale la planta en Nuevo León). No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

De acuerdo con la publicación, los negociadores mexicanos (quienes se resguardan en el anonimato) expresaron que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, llamó por teléfono al presidente López Obrador en múltiples ocasiones durante el viernes; sin embargo, no recibió respuesta.

Destaca que el plazo para que Tesla decidiera la compra por mil 600 hectáreas de un terreno en el municipio de Santa Catarina, donde se veía prevista la instalación de la fábrica con una inversión de 10 mil millones para los próximos años, vencía la noche del viernes a las 11:59 horas de la noche.

López Obrador propuso que la planta de Tesla sea instalada al sur de México; aunque García Sepúlveda haya asegurado que el agua no es un problema para establecer la planta. Debido a que el Ejecutivo ha justificado su negativa a la falta de agua en la región.

A lo que Samuel García aclaró que existe el agua suficiente, incluso tratada, para pensar en el proyecto; “nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano, que la que utilizan es tratada y es mínima, Nuevo León tiene 3 mil litros de agua tratada que dar y Tesla la ocupa menos de 100, así que yo no le veo ningún problema el tema del agua”, afirmó el mandatario estatal.

Sin embargo, no se ha aclarado si la operación con Tesla y Elon Musk ha sido concretada. Además, que el medio de comunicación expresó que no ha obtenido respuesta del fabricante sobre el asunto.