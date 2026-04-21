Ahora la SICT hará hospitales: aprueban reforma y PRI alerta ‘opacidad’ por concentrar obras en una sola oficina

CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó y turnó al Ejecutivo federal una reforma al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a construir infraestructura hospitalaria. La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, amplía las atribuciones de esa dependencia, luego de que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se le retiraron funciones relacionadas con la construcción y mantenimiento de aeropuertos y ferrocarriles.

La reforma fue aprobada con 96 votos a favor de todas las bancadas y 13 en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que argumentó que el cambio puede generar mayor centralización, opacidad y burocratismo ante la crisis de infraestructura hospitalaria. En tribuna, el senador priista Rolando Zapata Bello sostuvo que concentrar distintas actividades constructivas en una dependencia especializada en comunicaciones y transportes no necesariamente hará más eficientes los procesos. “La concentración, la centralización de este cúmulo de diferentes actividades constructivas en una sola dependencia (...) lejos de hacer más eficientes los procesos constructivos, los hará más lentos, los hará más opacos”, afirmó.

El texto aprobado establece que la SICT podrá participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluidos establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud. El decreto señala que la implementación no implicará recursos adicionales, ya que las erogaciones se cubrirán con el presupuesto ya aprobado para la SICT.

También fija un plazo de 180 días hábiles para que el Ejecutivo federal realice las adecuaciones normativas necesarias para la aplicación de las nuevas atribuciones.

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