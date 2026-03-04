Alarma por aeronaves y ruido en Mérida: FAM ensaya interceptación y plan de contingencia rumbo al Mundial

CDMX.- Como parte de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) realizó ejercicios de vigilancia aérea en Mérida, Yucatán, en acciones que la institución describió como preventivas ante el torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

La FAM informó que las maniobras buscan fortalecer la seguridad aérea y se desarrollaron bajo un ejercicio denominado “Balam”, con participación de nueve aeronaves destinadas a tareas de monitoreo, interceptación y apoyo en tierra.

En el despliegue participaron un helicóptero B-412, aeronaves EMB-145 para vigilancia aérea y aviones T-6C+ orientados a misiones de interceptación, traza de interés y alerta terrestre, de acuerdo con el reporte institucional.

El escenario simulado correspondió a una aeronave que no acata instrucciones, por lo que se activó el Plan SAR (Búsqueda y Rescate) y se dio seguimiento al objetivo hasta retomar control de la situación.

Posteriormente, la aeronave siguió las indicaciones del avión interceptor y se le ordenó el aterrizaje en el aeródromo establecido, lo que implicó la activación del plan de contingencia, según la FAM.

Las maniobras se realizaron en el poniente de Mérida y llamaron la atención de habitantes por vuelos a baja altura y el nivel de ruido durante el sobrevuelo, de acuerdo con los reportes difundidos.

Las aeronaves partieron de la Base Aérea No. 8 y sobrevolaron zonas como Tixcacal Opichén y Juan Pablo II, con giros sobre Ciudad Caucel y Caucel Pueblo; además, se reportó el desplazamiento de un helicóptero hacia El Roble Agrícola.

La FAM señaló que estas acciones se realizan en el marco de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano y tienen el objetivo de reforzar la seguridad y la soberanía del espacio aéreo nacional previo al evento internacional.