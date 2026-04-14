Alertan alza de 115% en robo a comercios y piden reforzar seguridad en Tamaulipas

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/ 14 abril 2026
    Alertan alza de 115% en robo a comercios y piden reforzar seguridad en Tamaulipas
    Señalan que el repunte coincide con el reciente cambio en la delegación regional de la Guardia Estatal en Reynosa. ESPECIAL
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por El Universal

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El organismo señaló que el municipio concentra la mayor incidencia estatal y alertó impactos en inversión, empleo y costos de seguridad

REYNOSA, TAMPS.- Ante un incremento de más del 100% en robo a comercios, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Reynosa, Tamaulipas, expresó su preocupación y exigió a las corporaciones de seguridad reforzar de manera inmediata las estrategias de prevención y combate al delito.

El presidente del organismo, Gildardo López Hinojosa, llamó a los tres órdenes de gobierno a garantizar la plena operatividad y coordinación de las corporaciones de seguridad en el municipio, al señalar que el comportamiento reciente muestra un aumento acelerado dentro del propio año.

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De acuerdo con datos del sector comercio y cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, López Hinojosa indicó que en marzo se registró un salto de 33 casos en febrero a 71 en marzo, lo que representa un incremento aproximado de 115% en un solo mes.

El dirigente empresarial sostuvo que 2025 fue el año con menor incidencia delictiva en robo a comercios en periodos recientes, por lo que consideró que el repunte observado en 2026 evidencia un retroceso en los avances logrados en materia de seguridad.

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Añadió que, según datos oficiales, Reynosa concentra el mayor número de robos a comercio en Tamaulipas, con 144 casos en el primer trimestre de 2026, cifra que equivale aproximadamente a 43% de la incidencia estatal, lo que coloca al municipio como principal punto de atención.

López Hinojosa señaló que el repunte coincide con el reciente cambio en la delegación regional de la Guardia Estatal en Reynosa, la cual —dijo— se encuentra sin un titular designado, situación que podría estar impactando en la capacidad de respuesta operativa en la región.

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El presidente de CANACO afirmó que el incremento afecta la operación de los negocios, la confianza de los consumidores, la inversión y la generación de empleo, además de elevar los costos en seguridad para los establecimientos, por lo que insistió en una respuesta “inmediata y coordinada”.

Finalmente, el organismo reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la implementación de acciones que permitan reducir la incidencia delictiva y fortalecer el entorno de seguridad para el comercio organizado en la región.

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