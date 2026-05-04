‘Alito’ acusa blindaje oficial para Rocha Moya en medio de señalamientos

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    ‘Alito’ acusa blindaje oficial para Rocha Moya en medio de señalamientos
    Alejandro Moreno cuestionó que Rubén Rocha Moya reciba seguridad tras separarse del gobierno de Sinaloa. ESPECIAL
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El dirigente priista pidió que la protección del Estado se enfoque en la ciudadanía y no en políticos investigados

CDMX.- El senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, reprobó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reciba seguridad y protección de autoridades estatales.

El dirigente priista señaló que Rocha Moya se separó temporalmente del cargo después de las acusaciones anunciadas por autoridades de Estados Unidos en su contra por presuntos delitos de narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexicana-a-bordo-de-la-flotilla-global-sumud-es-repatriada-DB20470164

“Ahora resulta que el narcopolítico goza de protección personal, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado”, expresó Moreno Cárdenas en redes sociales.

El senador lamentó que, mientras la violencia afecta a Sinaloa y a otras regiones del país, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación haya decidido asignar seguridad al mandatario con licencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-al-el-jardinero-supuesto-numero-dos-del-cjng-JB20470081

“Aquí hay algo muy grave. A un narcopolítico señalado incluso por autoridades de Estados Unidos lo rodean con elementos pagados con los impuestos de la gente, mientras miles de sinaloenses enfrentan solos a los criminales”, advirtió.

Alejandro Moreno cuestionó por qué el gobierno de Morena cuida a Rubén Rocha Moya y de qué lo protege, al considerar que la decisión envía un mensaje equivocado frente a la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hieren-a-tres-mujeres-en-ataque-armando-a-sitio-de-taxis-en-acapulco-IA20469652

El dirigente del PRI afirmó que cuando el poder se protege a sí mismo y abandona al ciudadano, se refleja un gobierno sometido ante el crimen organizado.

Moreno Cárdenas exigió que se aplique la ley sin privilegios, que las investigaciones avancen y que la seguridad pública sea utilizada para proteger a la población, no como escudo de quienes deben rendir cuentas.

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