América Latina sale de la pobreza... gracias a México y Brasil, según la Cepal

CDMX.- Las tasas de pobreza en América Latina y el Caribe registraron una reducción durante 2024, impulsada principalmente por las mejoras observadas en la población de México y Brasil, informó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.

De acuerdo con el organismo, la pobreza en la región disminuyó de 27.7% a 25.5% entre 2023 y 2024, lo que representa a 162 millones de personas en esta condición. En tanto, la pobreza extrema afecta actualmente a 62 millones de personas en los países latinoamericanos y del Caribe.

Salazar-Xirinachs detalló que México aportó 60% de la reducción total de la pobreza regional, mientras que Brasil contribuyó con 30%. En el caso específico de la pobreza extrema, México explicó 49% de la baja, y Brasil, 31%.

El funcionario atribuyó este comportamiento, principalmente, a la normalización de la actividad económica tras la etapa de crisis, así como a la recuperación del mercado laboral, la desaceleración de la inflación y el incremento de las transferencias públicas en distintos países.

En el caso de México, la Cepal reportó que la pobreza descendió tres puntos porcentuales, de los cuales dos puntos están directamente ligados al incremento de los salarios registrado en los últimos años, lo que permitió una mejora en el ingreso real de los hogares.

El secretario ejecutivo subrayó que la evolución de los indicadores sociales muestra una relación directa con el dinamismo del empleo formal y el fortalecimiento del consumo interno, así como con las políticas de apoyo gubernamental dirigidas a los sectores de menores ingresos.

No obstante, advirtió que, pese al avance, la región sigue enfrentando un nivel elevado de vulnerabilidad social, por lo que los desafíos estructurales en materia de desigualdad, informalidad laboral y acceso a servicios básicos continúan vigentes.

La Cepal sostuvo que las mejoras registradas aún son frágiles y requieren estabilidad macroeconómica y políticas públicas sostenidas para consolidar una reducción duradera de la pobreza en América Latina y el Caribe. Con información de El Universal