AMLO critica orden de eliminar fotos de entrega de bastón de mando, pero la acatará

En la mañanera se le señaló que el INE resolvió que se trataba de un espacio oficial, en sus redes sociales, con la presunción de uso de recursos públicos, a lo que el mandatario acotó: “No sé cómo se pagan las cuentas de las redes sociales, yo no pago publicidad. ¡Pero imagínense, por entregar el bastón de mando en la noche!”.

Y siguió: “ Me notificaron, es parte de lo mismo. Es que ayer, me pidieron, ¡imagínense!, los del INE, que yo bajara una foto en donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia. ¿Qué tienen qué ver ellos?”.

“Lo acatamos, para qué... claro, vamos a recorrer todo el camino. Ya cuando lo plantearon ayer, a mí hasta se me había olvidado, que me preguntaron, dije: ‘No, quiten eso, nada más inconfórmense’. Porque, ¿qué tiene que ver la foto a las nueve y media de la noche fuera de aquí (de Palacio Nacional)?”.

El jefe del Ejecutivo refirió que desconocía que sus redes sociales personales podían ser consideradas como parte del presupuesto público. “Lo voy a revisar”, señaló.

Se le insistió que esas plataformas eran consideradas como canales oficiales, a lo que cuestionó: “¿Mi cuenta es oficial? Yo nunca he pagado nada ahí. Y afortunadamente la gente sí busca lo que pongo ahí”.

Con cierta ironía, López Obrador se refirió a una caricatura del monero Hernández publicada el domingo en La Jornada, donde hace alusión al Grito de Independencia cuando el mandatario lanzó “Muera la corrupción”, y donde la aspirante del Frente Amplio por México menciona que interpondrá una denuncia contra el presidente por mencionarla en sus gritos.

“Sí (se va a apelar), para dejar constancia, porque van a estar: ‘Que el bastón de mando’ (y otras cosas). Me dio mucha risa una caricatura de Hernández, no la puedo poner aquí, que porque grité ‘Muera la corrupción’, y que me iban a demandar, sí, en el INE y el Tribunal Electoral”.

Interrogado también sobre la polémica causada entre algunos pueblos originarios por la entrega del bastón de mando a Sheinbaum sin que estas comunidades lo hayan autorizado, como lo denunció Santiago Ortega Sarmiento, representante de los 68 pueblos indígenas, el mandatario dijo que solicitó autorizaron a la etnia que le había dado ese instrumento, aunque evitó dar el nombre de esta.

La polémica se dio porque al tomar posesión como presidente, el 1 de diciembre de 2018, el propio Ortega Sarmiento le entregó en una ceremonia tradicional en el Zócalo un bastón del mando a nombre de los 68 pueblos indígenas que representa.

“Me fue entregado (el bastón que le dio a la nueva dirigente del movimiento de transformación) por una comunidad, no quiero mencionar de qué etnia, de qué cultura. Me fue entregado y pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo a quien ahora dirige nuestro movimiento”.

Afirmó que ese instrumento representa el compromiso, tanto de él como del su movimiento con los más pobres.

Con información de La Jornada