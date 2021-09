AMLO insiste en que es una “buena propuesta ” eliminar artículo 33 constitucional

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que es una “buena propuesta” eliminar el artículo 33 de la Constitución, el cual sanciona a personas extranjeras en el país.

El mandatario mexicano afirmó que dicho articulo se encuentra en la Constitución mexicana desde 1857, y que ahora ya es distinta la realidad que vive México desde entonces.

Es buena la propuesta (eliminar el artículo 33), hay que analizarla, es un artículo que está desde la Constitución de 1857 y ya es otra realidad del país, y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos”, declaró.

Establece que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, una prohibición también prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

López Obrador dejó en claro que su Administración no ha aplicado dicho artículo constitucional, debido a que hay plenas libertades para todos en México.

Te puede interesar: ‘Ingreso de Reino Unido al T-MEC compete a México, EU y Canadá’: AMLO

Nosotros no lo hemos aplicado y nunca lo vamos a aplicar, aquí pueden venir extranjeros a expresarse con absoluta libertad. Hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo, no nos ayuda porque no tenemos propósitos autoritarios y de censura a nadie, queremos garantizar las libertades plenas”, refirió.

El artículo 33 de la Constitución mexicana establece que “son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución”.

“El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, se agrega en dicho artículo.