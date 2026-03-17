AMLO pide donaciones para Cuba y Salinas Pliego rechaza que la isla requiera ayuda humanitaria

CDMX.- El pasado 14 de marzo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales y pidió donaciones para enviar ayuda a Cuba, lo que lo colocó entre las principales tendencias y abrió una nueva polémica pública.

El llamado ocurrió en un contexto de dificultades energéticas y de abasto en la isla, atribuidas en distintos reportes al recorte de suministros y a la falta de combustible, situación que ha impactado el funcionamiento de servicios básicos.

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En su mensaje, López Obrador sostuvo: “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, y citó al general Lázaro Cárdenas en referencia a la invasión de Playa Girón.

El exmandatario indicó que los depósitos serían para “comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina”, e invitó a aportar “lo que pueda” a una cuenta de Banorte a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina.

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Tras el mensaje, el empresario Ricardo Salinas Pliego se sumó a la conversación y afirmó que “¡Cuba no necesita ayuda humanitaria!”, al tiempo que difundió una explicación sobre la crisis en la isla en la que atribuyó el problema al modelo político y económico.

En su planteamiento, Salinas Pliego sostuvo que en Cuba se castiga la actividad empresarial y que, como consecuencia, no se generan empleos productivos ni se producen bienes suficientes, por lo que señaló que la situación deriva de “ideas socialistas” implantadas desde hace décadas.

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El dueño de TV Azteca concluyó que, a su juicio, la salida para Cuba pasa por “derrocar el régimen comunista castrista” y retomar “ideas de la libertad” para incentivar la producción y la competencia entre empresas.