AMLO se olvida de medidas cautelares del INE y presenta encuesta a favor de Morena

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina dos encuestas sobre preferencias electorales en las que se muestra una amplia ventaja de su partido, Morena, rumbo al proceso electoral de 2024 en el que se elegirá a será su sucesor en Palacio Nacional.

Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares al presidente para que no se pronunciara sobre temas electorales, presentó estas mediciones que colocan a las “Corcholatas” por encima del bloque opositor.

“Ojalá y me entiendan los del INE y los del Tribunal para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se detenga sea derrotada la transformación, no hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, expresó en “La Mañanera”.

“Esta semana se dieron a conocer dos encuestas que no se difunden en los medios convencionales, porque apuestan otra cosa, a crear una situación virtual, a querer meter en el imaginario colectivo algo que no existe”, señaló.