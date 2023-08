¡AMLO tenía razón!... Jorge Luis Preciado afirma que proceso ‘es una farsa’ y que Xóchitl Gálvez es la candidata impuesta del Frente Amplio por México (Video)

DENUNCIA QUE PROCESO YA ESTÁ ARREGLADO

“El proceso en el que estoy participando es una farsa. En [el Partido] Acción Nacional me dicen que está todo arreglado: Creel y Xóchitl; del PRI, Enrique y Beatriz; y del PRD, uno: Silvano. El proceso está arreglado”, acusó.

“Los demás aspirantes no vamos a pasar. Los que van a pasar a la final son Creel, Xóchitl y Beatriz. Y la ganadora es Xóchitl. El Frente por México cayó en el juego de López Obrador, el candidato de oposición lo eligió el Presidente del país”, lamentó.

Preciado Rodríguez señaló que no ha tenido acceso a los registros del proceso y que tanto la empresa encargada como la dirigencia nacional del PAN se deslindan de la responsabilidad.

“Yo no he tenido acceso a los registros, ya hablé con la empresa y con la dirigencia nacional del PAN y ambos se echan la bolita; la empresa dice que no me puede dar información porque yo no la contraté, fue el partido, y el partido me dice que es problema de la empresa”.