Amparo frena detención de médico por ‘sueros vitaminados’

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/ 22 abril 2026
    Amparo frena detención de médico por ‘sueros vitaminados’
    Un juez federal concedió una suspensión que, por ahora, impide la detención del médico señalado por un caso que dejó muertos y personas afectadas. ESPECIAL
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por Vanguardia

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La Fiscalía estatal anunció audiencia clave y activó medidas patrimoniales para asegurar reparación del daño

HERMOSILLO, SON.- Un juez federal concedió una suspensión judicial a Jesús Maximiano, médico señalado como probable responsable de aplicar “sueros vitaminados”, medida que por ahora impide su detención, pese a que se le investiga por la muerte de ocho personas y afectaciones a la salud de al menos tres más.

La Fiscalía de Sonora informó que el viernes 24 de abril se realizará una audiencia incidental para que el juzgador determine si el médico puede ser presentado ante un juzgado del fuero común, donde es requerido por el delito de homicidio culposo, derivado de presunta mala praxis médica. La dependencia agregó que fue notificada del amparo desde el 9 de abril.

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La institución explicó que el recurso fue otorgado por el juez Décimo de Distrito en Sonora, Ramón Sotelo Rincón, y señaló que el caso se mantiene en revisión judicial mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

La Fiscalía estatal reportó acciones para garantizar la reparación del daño a las víctimas y detalló que obtuvo autorización judicial para el embargo precautorio de 16 vehículos y siete propiedades vinculadas al médico. También indicó que inició gestiones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para levantar el secreto bancario e inmovilizar cuentas, con el propósito de asegurar recursos.

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El Ministerio Público ordenó la exhumación de los cuerpos de las víctimas para profundizar análisis toxicológicos e histopatológicos, con el objetivo de confirmar causas de muerte y robustecer las carpetas de investigación por homicidio culposo.

Autoridades sanitarias federales y estatales mantienen bajo análisis medicamentos, sueros e insumos asegurados en el consultorio intervenido. Las muestras fueron enviadas a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio de referencia de Cofepris, y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición para estudios especializados.

La Fiscalía señaló que, hasta el momento, no se han informado resultados de los análisis en curso, mientras se define en sede judicial el alcance de la suspensión y los siguientes pasos del proceso penal. Con información de La Jornada

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