Ante paro nacional del 24 de noviembre, gobierno rechaza bloqueos y pide mantener el diálogo

CDMX.- Ante el anuncio de un mega paro nacional convocado por transportistas y productores del campo para el próximo 24 de noviembre, el gobierno de México llamó a mantener el diálogo como única vía para resolver los conflictos y desactivó cualquier apoyo a bloqueos carreteros. Las autoridades federales señalaron que se encuentran en comunicación constante con los distintos sectores para atender sus exigencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina del jueves que existe comunicación con las agrupaciones involucradas, y aseguró que se han establecido mesas de trabajo para dar seguimiento a sus peticiones. Subrayó que el gobierno busca soluciones sin afectar a terceros.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) insistieron en que los bloqueos no representan una alternativa válida. “Reiteramos que la vía del diálogo es la mejor solución para atender y resolver los problemas. No es con bloqueos, que afectan a la ciudadanía, ni poniendo por delante intereses partidistas, como se pueden solucionar los conflictos”, señalaron.

Las dependencias detallaron que, a petición de los productores agrícolas, se acordó una reunión el próximo lunes con integrantes de la Cámara de Diputados. El encuentro se centrará en la discusión de la iniciativa de la Ley de Aguas, uno de los temas que el sector ha colocado en la agenda pública.

En el caso de los transportistas, la Segob informó que mantiene encuentros permanentes con agrupaciones nacionales y locales. En estas reuniones participan diversas dependencias para atender inquietudes relacionadas con seguridad en carreteras, trámites administrativos y coordinación con gobiernos estatales.

El gobierno federal afirmó que existe “el compromiso de escuchar y atender cada uno de los temas que tienen, tanto los productores agrícolas como los transportistas del país”, y añadió que continuará abriendo espacios de diálogo para evitar escaladas de tensión.

Finalmente, las secretarías reiteraron que respetan la libertad de expresión, pero enfatizaron que el derecho al libre tránsito debe ser garantizado. Reiteraron que la prioridad es mantener canales abiertos de comunicación para lograr acuerdos sin afectar a la población. Con información de El Universal