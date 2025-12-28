Ante violencia e incertidumbre, Iglesia propone 12 propósitos para 2026 y llama a paz desarmada

    Ante violencia e incertidumbre, Iglesia propone 12 propósitos para 2026 y llama a paz desarmada
    Sostienen que estos propósitos no son ideales inalcanzables, sino decisiones diarias que comienzan en lo personal y se proyectan en lo social. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Arquidiócesis Primada de México planteó una ruta de compromisos personales y comunitarios vinculados a la vida interior y la escucha a víctimas

CDMX.- Ante el inicio de 2026, la Iglesia católica sostuvo que el propósito principal debe ser alcanzar una paz “desarmada y desarmante”, como respuesta a escenarios marcados por violencia, incertidumbre y desgaste emocional.

A través de su editorial “Desde la Fe”, señaló que hablar de paz implica también cuidar la vida interior, sanar heridas personales y asumir responsabilidad sobre las propias actitudes, sin evadir la dimensión social del problema.

En ese contexto, y a la luz del llamado del papa León XIV y en sintonía con el Diálogo Nacional por la Paz, planteó 12 propósitos espirituales como un camino personal y colectivo para el año que inicia.

Entre los primeros compromisos enlistados, el texto menciona cultivar el silencio y la oración como espacios de autoconocimiento; escuchar activamente a quienes no tienen voz —en especial víctimas de la violencia, sus familias, personas desplazadas y comunidades heridas—, y reconocer y atender heridas emocionales al advertir que el dolor no sanado puede derivar en violencia, indiferencia o agresividad.

La Iglesia también propone cuidar la salud mental y emocional, pedir ayuda cuando sea necesario y acompañar a quienes viven ansiedad, depresión o desesperanza; así como “desarmar el corazón” mediante el perdón, la reconciliación y la gestión del enojo, sin negar verdad ni justicia.

Otro bloque de propósitos incluye educarse para la paz, revisar hábitos y consumos de información y formas de relación que alimenten miedo u odio; además de participar activamente en la comunidad, sumando tiempo, escucha y compromiso en iniciativas orientadas a recomponer el tejido social.

El planteamiento también llama a ejercer una ciudadanía responsable, sin normalizar ni participar en círculos de corrupción o impunidad; proteger la vida en todas sus etapas; y cuidar a niñas, niños y adolescentes mediante entornos seguros, escucha y acompañamiento de su desarrollo emocional y espiritual.

Finalmente, incluye practicar obras de misericordia y hacer coherente la fe con la vida, traduciendo valores espirituales en acciones cotidianas que promuevan dignidad, solidaridad y paz; y sostiene que estos propósitos no son ideales inalcanzables, sino decisiones diarias que comienzan en lo personal y se proyectan en lo social. Con información de El Universal

