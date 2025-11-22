‘Apaguemos la Narcocultura’: ciudadanos se organizan para combatir la normalización del narco entre jóvenes

Noticias
/ 22 noviembre 2025
    ‘Apaguemos la Narcocultura’: ciudadanos se organizan para combatir la normalización del narco entre jóvenes
    El proyecto busca revertir dicha tendencia desde la educación y participación ciudadana. /FOTO: ESPECIAL

Ciudadanos, especialistas y autoridades locales presentaron una guía educativa para fortalecer el pensamiento crítico y contrarrestar la influencia de este tipo de contenido

MORELIA, MICH.- Ante el aumento de series, canciones y personajes que glorifican a los cárteles de la droga, un grupo de ciudadanos presentó en Morelia el movimiento “Apaguemos la Narcocultura”, una iniciativa que busca frenar la normalización del crimen desde las aulas y los hogares. El proyecto tiene como eje central una “Guía para Padres y Maestros”, disponible en formato digital e impreso, dirigida a fortalecer el papel formativo de las familias.

El vocero y cofundador del movimiento, Fito Torres Ramírez, explicó que la propuesta no pretende censurar contenidos, sino brindar herramientas para que niñas, niños y jóvenes desarrollen criterio propio frente al consumo digital. “Nuestras juventudes necesitan herramientas, no prohibiciones; criterio, no miedo”, afirmó al presentar el proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

La iniciativa promueve espacios de diálogo y participación comunitaria para ofrecer alternativas educativas accesibles y prácticas que prevengan la normalización de la violencia. La presentación en Morelia reunió a familias, docentes y especialistas, quienes coincidieron en la urgencia de atender el impacto cultural del crimen organizado en menores de edad.

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, acompañado de su esposa, Paola Delgadillo, respaldó públicamente el movimiento. Destacó la importancia de fortalecer el pensamiento crítico y la alfabetización mediática de los jóvenes ante los contenidos digitales que consumen diariamente, muchos de los cuales -dijo- glorifican la violencia, el poder basado en el miedo y el dinero fácil.

TE PUEDE INTERESAR: Cae banda de secuestradores: mujer recibe 79 años y su cómplice 25

“La educación y el cambio cultural son fundamentales. Este tipo de proyectos son justamente lo que ocupamos como sociedad”, señaló Martínez. Su esposa agregó que no se puede ignorar la problemática ni actuar con indiferencia frente a la captación de menores por parte del crimen organizado.

Maya Morales, colaboradora del proyecto, afirmó que la guía surgió del trabajo directo con madres, docentes y jóvenes que enfrentan diariamente los efectos de la narcocultura. “Creamos materiales sencillos y reales, que cualquier familia o escuela pueda implementar sin miedo y sin complicaciones”, apuntó.

TE PUEDE INTERESAR: Cae banda de secuestradores: mujer recibe 79 años y su cómplice 25

Durante la presentación también participaron empresarios, líderes sociales y especialistas como Lorena Cortés, quien expuso hallazgos de su investigación en Michoacán sobre la forma en que menores son objetivo de reclutamiento por parte de grupos criminales. Su trabajo, plasmado en el libro Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán, subraya la urgencia de impulsar herramientas preventivas.

Los organizadores destacaron que “Apaguemos la Narcocultura” busca construir una red nacional de participación comunitaria, con el fin de fomentar alternativas culturales que fortalezcan la resiliencia social y reduzcan la influencia del crimen organizado en las nuevas generaciones. Con información de El Universal

Temas


Narcoviolencia

Localizaciones


Michoacán

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’