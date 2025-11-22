‘Apaguemos la Narcocultura’: ciudadanos se organizan para combatir la normalización del narco entre jóvenes

MORELIA, MICH.- Ante el aumento de series, canciones y personajes que glorifican a los cárteles de la droga, un grupo de ciudadanos presentó en Morelia el movimiento “Apaguemos la Narcocultura”, una iniciativa que busca frenar la normalización del crimen desde las aulas y los hogares. El proyecto tiene como eje central una “Guía para Padres y Maestros”, disponible en formato digital e impreso, dirigida a fortalecer el papel formativo de las familias.

El vocero y cofundador del movimiento, Fito Torres Ramírez, explicó que la propuesta no pretende censurar contenidos, sino brindar herramientas para que niñas, niños y jóvenes desarrollen criterio propio frente al consumo digital. “Nuestras juventudes necesitan herramientas, no prohibiciones; criterio, no miedo”, afirmó al presentar el proyecto.

La iniciativa promueve espacios de diálogo y participación comunitaria para ofrecer alternativas educativas accesibles y prácticas que prevengan la normalización de la violencia. La presentación en Morelia reunió a familias, docentes y especialistas, quienes coincidieron en la urgencia de atender el impacto cultural del crimen organizado en menores de edad.

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, acompañado de su esposa, Paola Delgadillo, respaldó públicamente el movimiento. Destacó la importancia de fortalecer el pensamiento crítico y la alfabetización mediática de los jóvenes ante los contenidos digitales que consumen diariamente, muchos de los cuales -dijo- glorifican la violencia, el poder basado en el miedo y el dinero fácil.

“La educación y el cambio cultural son fundamentales. Este tipo de proyectos son justamente lo que ocupamos como sociedad”, señaló Martínez. Su esposa agregó que no se puede ignorar la problemática ni actuar con indiferencia frente a la captación de menores por parte del crimen organizado.

Maya Morales, colaboradora del proyecto, afirmó que la guía surgió del trabajo directo con madres, docentes y jóvenes que enfrentan diariamente los efectos de la narcocultura. “Creamos materiales sencillos y reales, que cualquier familia o escuela pueda implementar sin miedo y sin complicaciones”, apuntó.

Durante la presentación también participaron empresarios, líderes sociales y especialistas como Lorena Cortés, quien expuso hallazgos de su investigación en Michoacán sobre la forma en que menores son objetivo de reclutamiento por parte de grupos criminales. Su trabajo, plasmado en el libro Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán, subraya la urgencia de impulsar herramientas preventivas.

Los organizadores destacaron que “Apaguemos la Narcocultura” busca construir una red nacional de participación comunitaria, con el fin de fomentar alternativas culturales que fortalezcan la resiliencia social y reduzcan la influencia del crimen organizado en las nuevas generaciones. Con información de El Universal