Gobernación afirma que van ‘por buen camino’ las reformas en materia de desapariciones

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las reformas en materia de desaparición de personas presentan avances relevantes y se mantienen como una prioridad en la agenda del gobierno federal. Las declaraciones fueron emitidas durante la conferencia matutina de este viernes 5 de diciembre, realizada en Palacio Nacional.

En ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien viajó a Washington para asistir al sorteo de la FIFA, Rodríguez informó sobre los trabajos que se desarrollan desde la Secretaría de Gobernación para fortalecer los mecanismos de búsqueda. “Van bien. Yo creo que pronto daremos un informe”, afirmó.

La funcionaria destacó que se ha dado seguimiento a las aportaciones de los colectivos de búsqueda de personas, con quienes se han sostenido reuniones para integrar su experiencia en la implementación de la ley. Subrayó que el acompañamiento de estos grupos ha sido fundamental en el diseño de las estrategias en la materia.

Rodríguez señaló que la dependencia continuará trabajando para “aterrizar los temas que vienen en la ley” y reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas representa una prioridad tanto para el gobierno federal como, de manera particular, para la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, destacó que se fortalecerá la coordinación institucional con la Fiscalía General de la República (FGR) para mejorar los procesos de localización. “Vamos a estar trabajando de la mano con la FGR en el tema de búsqueda de personas y se van a poder tener muy buenos resultados”, sostuvo.

En otro tema, la titular de Segob abordó la implementación de la CURP biométrica, de la cual aseguró que el proceso ha tenido resultados positivos. Informó que este nuevo documento ya cuenta con el reconocimiento ISO-9000, lo que brinda certeza sobre el uso y resguardo de los datos personales.

“Que sepan los mexicanos y las mexicanas que tenemos una certeza en sus datos y es precisamente para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas”, expresó Rodríguez, quien adelantó que en las próximas horas se dará a conocer el número de ciudadanos que ya han tramitado la CURP biométrica.

Finalmente, la secretaria de Gobernación resaltó el programa de Atención a las Causas, el cual -dijo- integra diversas políticas públicas orientadas a la prevención de delitos y a la atención de problemáticas sociales de fondo. Con información de El Universal