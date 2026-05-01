Apuesta Sheinbaum al T-MEC y promete ‘simplificación radical’ para que llegue más dinero a México

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    Apuesta Sheinbaum al T-MEC y promete ‘simplificación radical’ para que llegue más dinero a México
    Sheinbaum sostuvo que el tratado con EU y Canadá no se interrumpirá y adelantó que el lunes presentará acciones para impulsar la inversión privada, con un plan de trámites simplificados. ESPECIAL
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La Presidenta fijó como siguiente hito la negociación bilateral del 25 de mayo y vinculó su agenda económica con el alza sostenida del salario mínimo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que no habrá una afectación en la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y adelantó que el próximo lunes dará a conocer un paquete de medidas para fortalecer la inversión privada en el país.

Claudia Sheinbaum indicó que el paquete incluirá un acuerdo de “simplificación radical” de trámites con el objetivo de incentivar la llegada de capitales. “El lunes vamos a —se los adelanto—, vamos a hacer un montón de medidas para fortalecer la inversión privada en México... un acuerdo de simplificación de trámites así, pero radical”, dijo.

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Claudia Sheinbaum sostuvo en su conferencia de prensa matutina que el proceso en torno al T-MEC tendrá salida. “El tema ahorita del T-MEC se va a resolver, se va a resolver. Más, menos, se va a resolver”, declaró.

El gobierno federal informó que el 25 de mayo se llevará a cabo en la Ciudad de México la reunión formal de negociación bilateral con Estados Unidos, como antesala de la revisión del T-MEC prevista para el 1 de julio.

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Los registros citados señalan que México envió a Estados Unidos mercancías por 86 mil 771 millones de dólares entre enero y febrero, lo que representó 10.7% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que la Unión Americana concentró 83% de las exportaciones totales del año, de acuerdo con el Banco de México.

Claudia Sheinbaum afirmó que los anuncios del lunes incluirán otras acciones orientadas a fortalecer la inversión, en el marco de la agenda económica de su administración y de la relación comercial con Estados Unidos.

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Claudia Sheinbaum declaró en la ceremonia por el Día del Trabajo, frente a líderes de los principales sindicatos nacionales, que continuará el aumento del salario mínimo y que su gobierno ha alcanzado acuerdos con el sector empresarial para mantener estabilidad laboral. “Nos comprometimos y lo vamos a cumplir”, expresó.

El salario mínimo general pasó de 88.36 a 315.04 pesos diarios entre 2018 y 2026, y llegó a 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte; la Presidenta señaló que el objetivo es cerrar el sexenio con un salario mínimo equivalente a 2.5 canastas básicas.

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