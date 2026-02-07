Aseguran a hombre con papeles falsos cerca del Consulado de EU en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAMPS.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a José Ramón “R”, de 35 años y originario de Frontera, Coahuila, por su presunta responsabilidad en falsificación y uso de documentos públicos y privados, informó la autoridad.

La intervención se realizó durante un recorrido de seguridad en las inmediaciones del Consulado estadounidense, sobre la calle Privada Jalisco y la avenida Paseo Colón, una zona de alta afluencia y con vigilancia permanente.

De acuerdo con el reporte, los agentes detectaron al hombre mientras presuntamente arrojaba objetos a transeúntes, por lo que lo abordaron para una entrevista preventiva conforme a los protocolos de actuación.

Durante el intercambio, el detenido dijo portar documentación apócrifa con la intención de realizar trámites relacionados con una visa, lo que derivó en una revisión de seguridad de los objetos que llevaba consigo.

La SSPC señaló que, al momento de la intervención, el sujeto intentó retirarse del lugar y profirió agresiones verbales contra los elementos federales, por lo que fue asegurado.

En la inspección de un folder color azul, los agentes localizaron una carta de recomendación y seis recibos de nómina con número de Seguro Social, documentos que en una revisión preliminar presentaban características de falsificación.

El detenido y los documentos fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia con sede en Nuevo Laredo, donde se elaboró el Informe Policial Homologado, se realizó la valoración médica, el Registro Nacional de Detenciones y la cadena de custodia, para quedar a disposición de la unidad de investigación en turno.

El caso se suma a los hechos atendidos por autoridades federales y estatales en zonas de alta concentración de trámites y movilidad, donde se mantienen operativos de vigilancia para prevenir delitos y documentar conductas presuntamente ilícitas. Con información de La Jornada