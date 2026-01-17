‘Ataúdes rodantes’: PVEM pide prohibir doble remolque y camiones viejos en carreteras

CDMX.- La bancada del PVEM en el Senado exhortó al gobierno federal a prohibir la circulación de camiones de doble remolque y de unidades con más de 20 años de antigüedad, al señalar que se han convertido en “ataúdes rodantes” en las carreteras del país.

El planteamiento, expuso el grupo parlamentario, busca garantizar la seguridad de los usuarios de carreteras federales y de los propios conductores de vehículos de autotransporte de carga con dos o más remolques o semirremolques.

La senadora Rocío Corona Nakamura presentó una propuesta para prohibir el uso de este tipo de unidades en la prestación de servicios de autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos.

En su argumentación, reconoció que se trata de un sector clave para el traslado de diversos materiales y para la economía del país, al señalar que al cierre de 2021 circulaban en México un millón 201 mil 53 vehículos al servicio del autotransporte de carga, aunque sostuvo que el ramo arrastra carencias y pendientes.

Afirmó que esos pendientes no se han atendido de manera suficiente o han sido pospuestos por intereses que calificó como condenables, y consideró que su atención es urgente ante el impacto en la seguridad vial en carreteras y avenidas.

La legisladora señaló que una de las omisiones que ha generado mayor controversia, además de estar asociada con accidentes mortales, es la tolerancia a la circulación de vehículos federales de carga de doble remolque en las vías generales de comunicación.

Explicó que, aunque el artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece la verificación técnica obligatoria de condiciones físicas y mecánicas, en muchos casos las unidades no cuentan con los requisitos para una circulación segura, al tratarse de vehículos en malas condiciones o incluso obsoletos.

Añadió que la antigüedad promedio de la flota de carga es de 19 años, con registro de unidades de entre 38 y 50 años, además de factores asociados a la conducción; y sostuvo que México permite límites máximos elevados de carga, pues tras reformas a la NOM-012 se admite para doble remolque una carga máxima de 66.5 toneladas, con posibilidad de exceder hasta 83.4 toneladas, a lo que se suma el peso aproximado de 30.4 toneladas de la unidad.

Como referencia, citó el caso ocurrido el 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa que no era de doble remolque, pero con capacidad de 49 mil litros de gas, explotó tras volcarse y dejó, hasta el 28 de septiembre, 31 muertos, 13 hospitalizados y 40 lesionados. Con información de El Universal