Atribuye Sheinbaum a factores externos los principales retos de su gobierno

CDMX.- A un año y medio del inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los principales retos que ha enfrentado su administración han sido externos, al hacer un balance de su gestión durante la conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional. La mandataria señaló que persisten problemas burocráticos dentro del gobierno, aunque aseguró que la situación ha cambiado respecto al diagnóstico que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio sobre el llamado “elefante reumático”.

“Y hay muchas cosas que no se pueden hacer en seis años y hay que seguir avanzando”, declaró Sheinbaum al sostener que su administración mantiene un proyecto de transformación y que continúa el trabajo para resolver pendientes de manera gradual. La titular del Ejecutivo federal retomó la referencia hecha por López Obrador y dijo que “el elefante reumático pues ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno que estamos buscando ir resolviendo poco a poco”, al tiempo que indicó que se trabaja para reducir tiempos en distintos procesos.

Al exponer su valoración sobre el momento que enfrenta su administración, Sheinbaum sostuvo que las dificultades más importantes no se han originado en la operación política interna, sino en factores internacionales que han obligado al gobierno federal a responder en distintos frentes. Entre esos factores mencionó el cambio mundial que, dijo, provocó la llegada del presidente Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, particularmente por los aranceles y por una nueva visión del comercio mundial. También señaló como otro de los retos el comportamiento del precio del petróleo derivado de la guerra en Medio Oriente.

La presidenta destacó que su gobierno continúa con el impulso del Plan México y afirmó que la fortaleza de la economía mexicana ha sido un apoyo para enfrentar ese entorno internacional y mantener el avance de su administración. Las declaraciones de Sheinbaum se inscriben en la conducción de la administración pública federal y en áreas vinculadas con la gestión gubernamental, el comercio exterior y la política económica, al plantear que los ajustes internos siguen en marcha mientras el gobierno enfrenta presiones provenientes del escenario internacional.

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