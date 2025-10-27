‘Aún esperamos perdón del rey’: Sheinbaum exige disculpas a España por atrocidades de la Conquista

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no ha roto relaciones con España y que el vínculo bilateral se mantiene vigente en todos los ámbitos, a pesar de la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, en la que solicitaba una disculpa formal por los abusos cometidos durante La Conquista.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que México continúa fortaleciendo sus lazos culturales con España y que incluso se ha inaugurado en Madrid una exposición dedicada al papel histórico de las mujeres indígenas.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Hay relaciones económicas, políticas y turísticas. Hay relaciones”, enfatizó la presidenta, quien también recordó que su gobierno ha promovido muestras culturales en colaboración con instituciones españolas.

Sheinbaum criticó la manera en que el gobierno español reaccionó ante la carta enviada por López Obrador. “Era una carta muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado -como lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo-, pero fue contestada de manera poco diplomática, con una campaña contra el Presidente en España”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Uber podrá recoger y bajar a pasajeros en aeropuertos de México

Añadió que tanto ella como su movimiento coinciden en el espíritu de la solicitud y que México sigue esperando una respuesta formal. “Desde la campaña dijimos que no estábamos de acuerdo con cómo respondieron. Seguimos esperando esta respuesta”, expresó.

La presidenta destacó que, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México inauguró en Madrid la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, en colaboración con la Fundación Casa de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno prepara plan de rescate para campesinos afectados por el desplome del maíz

Bajo la curaduría de Karina Romero Blanco, la muestra reúne 435 piezas de 25 acervos nacionales, exhibidas de forma simultánea en la Casa de México, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Instituto Cervantes.

“Promovemos las grandes civilizaciones que existieron antes de los españoles y que formaron nuestro país. Queremos que las y los españoles conozcan la grandeza cultural de México”, concluyó Sheinbaum. Con información de El Universal