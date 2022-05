‘Aunque AMLO no me señale, estaré en la boleta compitiendo para Presidente’, insiste Ricardo Monreal

“Aunque no esté dentro de las señaladas o señalados desde la cúpula del poder o desde la voz del presidente”, el senador Ricardo Monreal insiste en que no tiene “plan B” y que seguirá trabajando por ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República para 2024.

“Estoy muy claro en que vamos a participar en el proceso interno de Morena. Estoy muy tranquilo y no me altero ni tampoco me siento, y estoy haciendo mi trabajo en territorio para tratar de hablar con sectores y con personas sobre lo que pensamos acerca del futuro del país”, refirió el legislador zacatecano.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo estar de acuerdo con el Presidente de la República y, por ello, “no me voy a confrontar con él; obviamente, no me pelearía con la historia, pero voy a hacer mi lucha al interior con los de abajo, con la gente de territorio”.

Monreal Ávila dijo que no debe de ofenderle a nadie que luche por profundizar el proceso democrático en la selección de candidatos y dirigentes de nuestra organización política.

Por ello, rechazó ser candidato presidencial por otro partido político, aunque señaló que la oposición todavía tiene tiempo para presentar a un candidato fuerte, sobre todo si se unen PAN, PRI, PRD y MC.

Reconoció que la voz del Presidente es muy fuerte, tanto para incluirte como para excluirte, pero aun así, si el 14 por ciento de los consultados en las encuestas que han surgido opinan que yo puedo ser candidato, aun con la exclusión y aun con la nomenclatura política en contra, es que sí estamos avanzando.

(Con información de Reporte Índigo)