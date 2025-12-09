Avanza el desarme en el país: miles de armas entregadas desde octubre

CDMX.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que desde octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 8 mil 700 armas como parte del programa federal “Sí al desarme, sí a la paz”, orientado a la prevención de la violencia mediante la entrega voluntaria y anónima de armamento.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, la funcionaria destacó que avanza la atención a las causas contemplada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Desde el Salón Tesorería, detalló que el programa se desarrolla de manera coordinada entre la Iglesia católica y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mediante el cual los ciudadanos entregan armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, de forma totalmente anónima.

Precisó que, del total de armamento canjeado, 2 mil 519 son armas largas, 5 mil 88 armas cortas y mil 93 granadas, además de cartuchos y cargadores. Asimismo, resaltó el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos, como parte de las acciones de prevención dirigidas a la niñez.

“La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano”, expresó la titular de Gobernación al referirse a los objetivos del programa.

Rodríguez informó que se cumple un año ininterrumpido de labores de atención a las causas, durante el cual se han desarrollado acciones culturales, deportivas y sociales en distintas regiones del país, beneficiando a 30 millones 694 mil personas y otorgando más de 46 millones 891 mil atenciones.

Entre estas actividades, mencionó visitas casa por casa en colonias y comunidades para escuchar necesidades, así como atenciones médicas, jornadas de credencialización del INE, recuperación de espacios públicos, ferias de empleo, Tianguis de Bienestar y comités de paz.

También destacó eventos masivos de convivencia social, como el concierto de Residente en Tijuana, Baja California, con más de 53 mil asistentes, y la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Ciudad Juárez, que reunió a más de 10 mil personas. Con información de El Universal