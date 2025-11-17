Tras consignas de la Generación Z, Sheinbaum responde: ‘La revocación es nuestra, claro que me voy a sujetar’

/ 17 noviembre 2025
    Tras consignas de la Generación Z, Sheinbaum responde: ‘La revocación es nuestra, claro que me voy a sujetar’
    Sheinbaum aseguró que su gobierno “nunca será una carga para el pueblo”, y destacó que la evaluación directa de la ciudadanía es un principio que distingue a la llamada Cuarta Transformación. /FOTO: ESPECIAL

La presidenta reiteró que la figura de revocación fue una propuesta de López Obrador y aseguró que su gobierno continuará trabajando respaldado por los programas de Bienestar

CDMX. Tras las consignas escuchadas en la marcha de la Generación Z que exigían una revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que se someterá a dicho ejercicio constitucional. En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la revocación forma parte del proyecto político que encabeza.

“La revocación de mandato es una consigna nuestra. Quien la propuso fue el presidente López Obrador, quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador y claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato porque eso dice la Constitución”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Comités de padres, docentes y alumnos deciden el gasto: 25 mil millones para renovar escuelas en 2025

Sheinbaum aseguró que su gobierno “nunca será una carga para el pueblo”, y destacó que la evaluación directa de la ciudadanía es un principio que distingue a la llamada Cuarta Transformación. Aseguró además que su administración continuará impulsando los programas sociales como eje de bienestar.

La presidenta cuestionó que sectores de la oposición retomen ahora la exigencia de la revocación como si hubiera sido una demanda propia. “¡Imagínense! Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos. No, es una decisión nuestra”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presume récord histórico: más de 18 millones reciben apoyos del Bienestar

Sheinbaum recordó que en 2027 se celebrarán elecciones y que el año siguiente será un periodo particularmente activo debido a la cercanía del proceso electoral federal. En ese contexto, insistió en que será la ciudadanía quien decida. “¡Que diga el pueblo lo que quiere!”, expresó.

La mandataria defendió nuevamente la legitimidad de su gobierno y aseguró que seguirá trabajando en los programas de Bienestar, señalando que estas políticas son parte central del compromiso que su administración mantiene con la población.

Con este mensaje, Sheinbaum buscó enviar una señal de apertura ante las críticas derivadas de la movilización juvenil del fin de semana, reiterando que la participación ciudadana y el ejercicio democrático de evaluación seguirán vigentes durante su mandato. Con información de El Universal

Temas


Revocación De Mandato
Manifestaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

