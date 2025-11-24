Claudia Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; fortalecen diálogo con la IP

Noticias
/ 24 noviembre 2025
    Claudia Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; fortalecen diálogo con la IP
    El encuentro marca una nueva reunión entre la mandataria y el empresario, quien ha mantenido una relación de constante diálogo con la administración federal. /FOTO: EL UNIVERSAL

TEMAS


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Carlos Slim
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La presidenta recibió al empresario en Palacio Nacional, en lo que representa una nueva reunión con el líder de Grupo Carso durante su administración

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la tarde de este lunes al empresario Carlos Slim Helú en Palacio Nacional. El presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso ingresó al recinto histórico por el acceso de la calle Correo Mayor, según confirmaron fuentes del gobierno federal.

El encuentro marca una nueva reunión entre la mandataria y el empresario, quien ha mantenido una relación de constante diálogo con la administración federal. De acuerdo con registros públicos, se trataría de al menos la quinta ocasión en lo que va del sexenio en que Sheinbaum y Slim sostienen conversaciones en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si te tocan, nos toca’: CDMX activa megaoperativo contra la violencia hacia las mujeres

En octubre pasado, la jefa del Ejecutivo federal agradeció públicamente al magnate y a la iniciativa privada por su apoyo a personas damnificadas por lluvias e inundaciones en los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. En aquel momento, destacó la disposición del sector privado para colaborar en situaciones de emergencia.

El encuentro previo entre Sheinbaum y Slim ocurrió el pasado 3 de julio, cuando la presidenta encabezó una reunión con líderes empresariales para impulsar el llamado Plan México, un proyecto orientado a acelerar inversiones y promover el desarrollo económico del país.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza de Medios Mx fortalece su liderazgo con la llegada de Carlos Arredondo a la presidencia

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre la reunión de este lunes, el gobierno federal ha reiterado en distintas ocasiones la importancia de mantener una relación estrecha con la iniciativa privada para fortalecer infraestructura, impulsar proyectos estratégicos y coordinar esfuerzos en temas sociales.

La presencia del empresario en Palacio Nacional refuerza el diálogo entre el sector público y el privado en un contexto en el que la administración federal busca ampliar inversiones y consolidar proyectos prioritarios. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

