Ejército mexicano se integra a programa de cooperación militar con California

/ 8 diciembre 2025
    Ejército mexicano se integra a programa de cooperación militar con California
    La secretaría destacó que la incorporación al Programa de Colaboración Estatal representa un paso relevante para la cooperación militar bilateral /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Secretaría de la Defensa Nacional formalizó su integración a un mecanismo de cooperación bilateral con Estados Unidos que busca fortalecer capacidades operativas

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, en conjunto con la Guardia Nacional de California, de Estados Unidos, suscribió una Carta de Intención para formalizar la adhesión del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México al Programa de Colaboración Estatal (SPP, por sus siglas en inglés).

A través de redes sociales, la dependencia federal precisó que este acuerdo consolida la integración de las Fuerzas Armadas mexicanas a dicho esquema de cooperación con la Guardia Nacional de California, el cual forma parte de los mecanismos de colaboración militar entre ambos países.

La Defensa explicó que este instrumento se alinea con la Visión Estratégica Mutua del mecanismo denominado Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), vigente entre México y Estados Unidos desde 2016, en el marco de la cooperación con el Comando Norte de Estados Unidos.

Con esta adhesión, se busca fortalecer las capacidades operativas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, mediante esquemas de cooperación que incluyen visitas recíprocas, intercambio de experiencias y programas de adiestramiento conjunto.

Asimismo, el acuerdo contempla la realización de ejercicios coordinados entre ambas fuerzas, orientados al fortalecimiento de habilidades tácticas, logísticas y operativas, en distintos escenarios de actuación.

La Defensa subrayó que estas acciones se desarrollarán bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, así como de confianza mutua entre las instituciones participantes.

Además, enfatizó que el mecanismo de cooperación se llevará a cabo con pleno respeto a las decisiones soberanas y a los territorios nacionales de ambos países, conforme a los marcos jurídicos vigentes.

Finalmente, la secretaría destacó que la incorporación al Programa de Colaboración Estatal representa un paso relevante para la cooperación militar bilateral, al permitir el fortalecimiento institucional y el intercambio de buenas prácticas entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

