Decomiso de ‘huachicol’ en Yucatán: aseguran predio y 338 mil litros de hidrocarburo

MÉRIDA, YUC.- Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano apoyaron a autoridades de los tres órdenes de gobierno en una investigación en la que se aseguró hidrocarburo y equipo presuntamente utilizado para la extracción ilegal, en el municipio de Seyé, Yucatán.

El operativo se realizó en un predio ubicado sobre la carretera federal Mérida–Valladolid, a la altura del poblado de San Bernardino, donde se efectuaron acciones coordinadas en el marco de una investigación en curso.

Las comandancias de la X Región Militar y de la 32/a Zona Militar informaron que, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 21 de enero pasado se aseguró un inmueble, 338 mil 610 litros de hidrocarburo, dos remolques y diversos materiales y equipo.

De acuerdo con el reporte, los objetos asegurados estarían vinculados con actividades de extracción ilegal de hidrocarburos, por lo que se procedió al resguardo del lugar y al aseguramiento de los indicios correspondientes.

Como antecedente inmediato, el despliegue derivó de labores de investigación y coordinación interinstitucional, con participación de fuerzas federales y autoridades locales, aunque no se detallaron detenciones relacionadas con el aseguramiento.

En cuanto a la situación institucional, se indicó que el hidrocarburo, los remolques y el resto de los materiales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y dar continuidad a las diligencias.

Las autoridades señalaron que las investigaciones seguirán con acciones periciales para establecer el origen del combustible y la posible comisión de delitos relacionados con su almacenamiento o extracción.

El caso ocurre en un contexto en el que en Yucatán se han reportado en ocasiones previas bodegas o predios usados para el almacenamiento de hidrocarburo presuntamente ilícito, por lo que se mantiene el seguimiento a este tipo de hallazgos en la entidad.