Decomiso de ‘huachicol’ en Yucatán: aseguran predio y 338 mil litros de hidrocarburo

/ 26 enero 2026
    Decomiso de ‘huachicol’ en Yucatán: aseguran predio y 338 mil litros de hidrocarburo
    El caso ocurre en un contexto en el que en Yucatán se han reportado en ocasiones previas bodegas o predios usados para el almacenamiento de hidrocarburo presuntamente ilícito. /FOTO: ESPECIAL
Huachicol

Localizaciones


Yucatán

Organizaciones


Sedena

Un predio en Seyé,fue asegurado tras un operativo conjunto en el que autoridades reportaron el decomiso de equipo presuntamente usado para extracción ilegal

MÉRIDA, YUC.- Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano apoyaron a autoridades de los tres órdenes de gobierno en una investigación en la que se aseguró hidrocarburo y equipo presuntamente utilizado para la extracción ilegal, en el municipio de Seyé, Yucatán.

El operativo se realizó en un predio ubicado sobre la carretera federal Mérida–Valladolid, a la altura del poblado de San Bernardino, donde se efectuaron acciones coordinadas en el marco de una investigación en curso.

Las comandancias de la X Región Militar y de la 32/a Zona Militar informaron que, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 21 de enero pasado se aseguró un inmueble, 338 mil 610 litros de hidrocarburo, dos remolques y diversos materiales y equipo.

De acuerdo con el reporte, los objetos asegurados estarían vinculados con actividades de extracción ilegal de hidrocarburos, por lo que se procedió al resguardo del lugar y al aseguramiento de los indicios correspondientes.

Como antecedente inmediato, el despliegue derivó de labores de investigación y coordinación interinstitucional, con participación de fuerzas federales y autoridades locales, aunque no se detallaron detenciones relacionadas con el aseguramiento.

En cuanto a la situación institucional, se indicó que el hidrocarburo, los remolques y el resto de los materiales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y dar continuidad a las diligencias.

Las autoridades señalaron que las investigaciones seguirán con acciones periciales para establecer el origen del combustible y la posible comisión de delitos relacionados con su almacenamiento o extracción.

El caso ocurre en un contexto en el que en Yucatán se han reportado en ocasiones previas bodegas o predios usados para el almacenamiento de hidrocarburo presuntamente ilícito, por lo que se mantiene el seguimiento a este tipo de hallazgos en la entidad.

