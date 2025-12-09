Cabeza hallada en Culiacán en una hielera era de joven desaparecido

CULIACÁN, SIN.- La cabeza localizada dentro de una hielera abandonada en el sector Santa Fe, en la capital del estado, fue identificada como correspondiente a Jesús Ángel “N”, de 28 años, quien contaba con una ficha de búsqueda por desaparición, confirmó la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La fiscal informó que familiares del joven acudieron a identificar los restos, por lo que la extremidad cefálica ya fue entregada de manera oficial, mientras que el resto del cuerpo no ha sido localizado hasta el momento.

Sánchez Kondo señaló que la investigación continúa en curso y que se mantienen diversas líneas de indagatoria para dar con el paradero del resto del cuerpo, con el fin de realizar los estudios forenses completos y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

De acuerdo con la autoridad, la víctima ya había sido reportada como desaparecida de manera forzada, por lo que este hecho se investiga bajo los protocolos correspondientes a este tipo de delitos de alto impacto.

El hallazgo ocurrió luego de que autoridades de seguridad recibieran una llamada anónima a las líneas de emergencia, en la que se reportó la presencia de una hielera sellada y con un mensaje intimidatorio, abandonada junto a la barda perimetral de un fraccionamiento privado en el sector Santa Fe.

Al sitio acudieron elementos de la policía estatal y del Ejército, quienes acordonaron el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para proceder con la apertura del recipiente. En su interior fue localizada la cabeza de una persona del sexo masculino.

En un hecho relacionado, se reportó el abandono de otra hielera sellada en las inmediaciones del fraccionamiento privado Maralago, también en Culiacán, con características similares y un mensaje colocado en el exterior. Peritos forenses acudieron para realizar el levantamiento correspondiente.

Los servicios periciales continúan con las primeras diligencias para establecer la relación entre ambos hallazgos y para avanzar en la localización del resto del cuerpo, mientras autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Con información de El Universal