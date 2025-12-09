Cabeza hallada en Culiacán en una hielera era de joven desaparecido

Noticias
/ 9 diciembre 2025
    Cabeza hallada en Culiacán en una hielera era de joven desaparecido
    Autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Inseguridad

Localizaciones


Culiacán

Organizaciones


FGR

Autoridades confirmaron que la víctima había sido reportada como desaparecida; el resto del cuerpo aún no ha sido localizado y continúan las investigaciones

CULIACÁN, SIN.- La cabeza localizada dentro de una hielera abandonada en el sector Santa Fe, en la capital del estado, fue identificada como correspondiente a Jesús Ángel “N”, de 28 años, quien contaba con una ficha de búsqueda por desaparición, confirmó la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La fiscal informó que familiares del joven acudieron a identificar los restos, por lo que la extremidad cefálica ya fue entregada de manera oficial, mientras que el resto del cuerpo no ha sido localizado hasta el momento.

TE PUEDE INTERESAR: Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne

Sánchez Kondo señaló que la investigación continúa en curso y que se mantienen diversas líneas de indagatoria para dar con el paradero del resto del cuerpo, con el fin de realizar los estudios forenses completos y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

De acuerdo con la autoridad, la víctima ya había sido reportada como desaparecida de manera forzada, por lo que este hecho se investiga bajo los protocolos correspondientes a este tipo de delitos de alto impacto.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman identidad de cabeza hallada en hielera en Sinaloa

El hallazgo ocurrió luego de que autoridades de seguridad recibieran una llamada anónima a las líneas de emergencia, en la que se reportó la presencia de una hielera sellada y con un mensaje intimidatorio, abandonada junto a la barda perimetral de un fraccionamiento privado en el sector Santa Fe.

Al sitio acudieron elementos de la policía estatal y del Ejército, quienes acordonaron el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para proceder con la apertura del recipiente. En su interior fue localizada la cabeza de una persona del sexo masculino.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Morena corrigen reforma para evitar cárcel a usuarios

En un hecho relacionado, se reportó el abandono de otra hielera sellada en las inmediaciones del fraccionamiento privado Maralago, también en Culiacán, con características similares y un mensaje colocado en el exterior. Peritos forenses acudieron para realizar el levantamiento correspondiente.

Los servicios periciales continúan con las primeras diligencias para establecer la relación entre ambos hallazgos y para avanzar en la localización del resto del cuerpo, mientras autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Con información de El Universal

Temas


Inseguridad

Localizaciones


Culiacán

Organizaciones


FGR

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse