Empresarios alertan riesgo de quiebras tras aumento al salario mínimo

CDMX.- El sector privado afirmó que, si bien coincide con el objetivo de aumentar los salarios mínimos y reducir paulatinamente la jornada laboral, estas medidas tendrán un impacto significativo en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que podría incrementar el riesgo de cierres de negocios y el crecimiento de la informalidad.

Luego de darse a conocer que el salario mínimo aumentará 13% a nivel nacional, al pasar de 278.8 a 315 pesos diarios, y 5% en la frontera Norte, de 419.8 a 440.8 pesos diarios, organismos empresariales advirtieron que el ajuste no sólo implica el pago directo al trabajador, sino el incremento de costos laborales adicionales asociados a cargas fiscales y prestaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sobrino de regidor de Tuxtepec por vender imágenes íntimas

La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) propuso al gobierno federal otorgar un subsidio a las horas extra para evitar que el sector productivo absorba en solitario el impacto económico. Señaló que el empresariado “puede pagar mejor a la persona trabajadora, pero no puede cargar con más impuestos y costos laborales sin comprometer su operación”.

En un comunicado, detalló que planteó a autoridades y legisladores implementar un esquema de subsidio a partir de la hora 41 semanal, con el fin de compartir el costo entre el Estado y los empleadores, evitar impactos financieros irreversibles y fomentar la contratación en lugar de desalentarla con mayores cargas fiscales.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Tijuana líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; lo tiene cuentas pendientes en EU

El organismo subrayó que el apoyo debe dirigirse de manera prioritaria a las Mipymes registradas en el IMSS, que representan más del 75 % de los negocios familiares formales en México, ya que de no hacerlo, el costo adicional por trabajador podría superar los 65 mil pesos anuales, con efectos directos en la generación y conservación de empleos.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Lourdes Medina Ortega, advirtió que el escenario será especialmente complicado para las pequeñas empresas. “El 13% no es cualquier cosa; una cosa es el salario mínimo y otra la negociación contractual, son procesos distintos y complejos”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL

En conferencia de prensa, sostuvo que el sector cumplirá con la disposición, aunque reconoció que el impacto será significativo: “En general será complicado, pero lo vamos a cumplir, no va a ser tan fácil”. Cuestionó además cuántas Pymes tendrán la capacidad real de absorber el aumento en prestaciones sin comprometer su viabilidad financiera.

A su vez, la vicepresidenta nacional de sectores y ramas industriales de Canacintra, Margarita Gálvez, alertó que algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar o despedir personal, en un contexto donde tradicionalmente diciembre es un mes de ajustes laborales para diversas industrias. Con información de El Universal